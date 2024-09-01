Uludere’de yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulduğu Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Ünitesi ekiplerine tedavi edilmek üzere teslim edildi.

Şırnak’ın Uludere İlçesinde bir vatandaş tarafından doğada yaralı halde bulduğu Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos) Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Ekiplerine teslim edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından yaralı Kaya Kartalı tedavi edilmek üzer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Yaralı kaya kartalı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.



