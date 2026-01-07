Uluman’ın şiirlerinde toplum, emekçiler ve halk var

Hasan AKARSU

Ozan Hayrettin Uluman’ın ‘Konuşmazsam Yaram Ağlar’ adlı şiir kitabı 2022-2024 yılları arasında yazdığı şiirleri içeriyor.

Uluman şiirlerinde yaşamında yarım kalan şeylere üzülür. Düşleri, şiirleri, gençliği, aşkları, sevgileridir yarım kalanlar. Yine de yaşama tutunur, toplumu etkileyen olayları halkçı bir bakışla değerlendirir. 1 Mayıs’ta İşçi Bayramı’nı anımsatır, işçilerin, emekçilerin, toplumun bu güne sahip çıkmasını alkışlar. Üç devrimci yürek olan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i dünya halklarına yoldaş oldukları için yüceltir.

Ozan, toplumun değerlerine, ozanlarına, yazarlarına sahip çıkar. Filistin’de yaşanan acıları, o acıları yaşatanları unutmaz. Orada yok olan insanlığa üzülür. Sivas’taki Madımak yangınını, “kalleş pusuların ölüm yatağı” olarak görür.

Yaşarken her şeyin görülmesi gerektiğini savunur. Yurdumuzda yaşanan çocuk cinayetlerini, tecavüzleri, çocuk evliliklerini yansıtır dizelerine. Köy Enstitülerinden yetişen öğretmenlerin, emekçilerin değerini bilir.

Sevgilisine de emek dünyasında buluşmak için seslenir: “Gel yüreğimin yangın yerine kon/ Birlikte yanalım/ Gel Deniz’ler gibi yoldaşım/ Cevahir’ler gibi kıymetlim ol//… Gel inancım ve kavgam ol/ Birlikte ölelim”. Depremde yaşanan acıları, olumsuzlukları da unutmaz. Toprağın olan binlerce cana üzülür. Madenci çığlıklarını, yaşı büyültülüp asılan Erdal’ı, sokak ortasında vurulan Hrant’ı, Gezi’deki gençleri anımsatır. Anadolu’nun gücüne inanır, güvenir.

Ozan Hayrettin Uluman, ‘Konuşmazsam Yaram Ağlar’ diyerek toplumdaki acılara, duyarsız kalamayacağını gösterir. Şiirlerinin odağında toplum, emekçiler ve halk vardır.