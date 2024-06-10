Ulusal Erkek Voleybol Takımı 15’inci sırada

Spor Servisi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki son maçında Almanya’ya 3-2 mağlup oldu. Japonya’nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-2 yenilen milli takım, Milletler Ligi’nde çıktığı 8 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşadı. Filenin Efeleri, ligde ilk iki haftada elde ettiği 5 puanla 15. sırada yer aldı.

Almanya mücadelesinin 2. seti Türkiye’nin 44-42 üstünlüğü tamamlanırken, Milletler Ligi’nin set sayısı rekoru da kırıldı. Önceki rekor 41-43’lük set sayısıyla 2023’te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü ve son haftasında 18-23 Haziran arasında müsabakalarını Slovenya’nın Ljubljana şehrinde oynayacak.