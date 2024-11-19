Ulusal Takım A Ligi için Karadağ karşısında

Spor Servisi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı’ndaki mücadele, TSİ 22.45’te başlayacak. Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. İki takım arasında Samsun›da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci›nin golüyle 1-0 kazandı. Organizasyonda 4. Grup’taki son maçlar öncesinde milliler 11 puanla lider. 9 puanla ikinci sıradaki Galler’in de A Grubu’na yükselme şansı sürüyor.

Grupta İzlanda 7 puanla 3’üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi’ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu’na yazdıracak.

Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler’den 3 gol fazla durumda. Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda’yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.