Ulusal takım EURO 2024’e damga vuruyor: Yeni bir sayfa

Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Ulusal Takım, büyük bir başarıya imza attı. Kırmızı-beyazlılar 2008’den sonra dünya futbolunun radarında.

Spor Servisi

Son 16’da Avusturya’ya karşı muhteşem bir mücadele ortaya koyarak turlayan Türkiye Ulusal Futbol Takımı, yeniden Avrupa futbolunun dikkat çeken takımlarından biri olmayı başarı. Turnuvanın en genç takımlarından biri olan kırmızı-beyazlılar sahada gösterdiği efor ve çalışkanlıkla dikkat çekiyor. Dünya basını da ulusal takımın bu performansına kayıtsız kalmadı.

The Guardian gazetesi Arda Güler’in performansına vurgu yaparak, Güler’in Türkiye’nin en önemli gecesini yönetmek için sahneye çıktığını ifade etti.

Haberde, "Güler hakkında her şeyi zaten biliyorduk. Hepimiz Gürcistan’a karşı uzaktan attığı golü gördük, Real Madrid’deki sezon sonu yükselişini gördük, takım arkadaşları ve antrenörlerin nefes kesici övgülerini gördük. Bu erken gelişmiş sol ayaklı gencin hikayesini, Fenerbahçe’deki çocukluğundan itibaren takip ettik. Bir futbol topuyla neler yapabileceğini biliyorduk. Henüz hiç kimsenin bilmediği şey neyi ne zaman yapabileceğiydi" ifadeleri kullanıldı.

MONTELLA’YA ÖVGÜ

İtalyan basınında da ulusal takımın galibiyeti geniş yankı uyandırdı ve kırmızı-beyazlılar başında bir İtalyan teknik direktör olduğu hatırlatıldı.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Türkiye’nin dünkü galibiyetini sürmanşetten "Montella sihirbazı. Türkiye uçuyor" başlığını kullandı. Gazetenin haberinde, Türkiye’nin dünkü galibiyetinin Ulusal Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella adına bir "başyapıt" olduğu belirtilirken, "Almanya’daki tek mutlu İtalyan o" denildi.

Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) "Avusturya Türkiye’ye karşı elendi" başlığıyla duyurduğu haberinde da yayımlanan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Türkler, gizli favori Avusturya’nın tüm hayallerini yerle bir etti."

İsviçre’de ulusal çapta yayımlanan tek gazete Blick, haberini "Demiral’ın iki golü Avusturya’yı gözyaşı vadisine sürükledi" başlığıyla duyurdu Avusturya’nın turnuvanın gizli favorisi olduğu ve ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkmak yerine ülkesine dönmek zorunda kaldığı belirtildi. Haberde, "Tutkuyla savaşan Türkler cumartesi günü Hollanda’ya meydan okuyacak" denildi.