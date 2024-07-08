Ulusal takım EURO 2024’ün en büyük renklerinden biri oldu: İz bırakarak veda

Oynadığı futbolla EURO 2024’e en fazla renk katan takımlardan biri olan Türkiye Ulusal Futbol Takımı başarılı bir performansın ardından eve dönüyor. Kırmızı-beyazlılar bıraktığı mirasla geleceğe daha umutlu bakıyor.

Mahir KANAAT

Çeyrek finalde Hollanda’ya mağlup olarak EURO 2024’e veda eden Ulusal Takım arkasında unutulmaz izler bıraktı. Turnuvanın en büyük renklerinden biri olan kırmızı-beyazlı ekip Portekiz maçı haricinde oynadığı tüm maçları seyir zevki yüksek hale getirdi. Özellikle Avusturya maçında futbolseverlerin büyük takdirini toplayan Ulusal Takım, genç nüvesiyle önümüzdeki büyük turnuvalara damga vurmaya aday. Turnuvayı takip eden dünya basını da Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

İngiliz haber ajansı Reuters, "Müldür’ün kendi kalesine attığı gol Hollanda’yı EURO 2024 yarı finaline taşıdı" başlığını atarken "Türkiye, beklenmedik bir yarı finale yükselmek için stadyumda tutkulu bir destek dalgasından yararlandı, ancak Hollandalıları uzak tutmasına rağmen son 20 dakikada baskıya yenik düştüler" değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRKİYE’Yİ UNUTMAYIN’

Katar merkezli Al Jazeera uluslararası haber kanalı ise "Yaklaşık 20 dakikalık çılgın bir sürecin ardından Hollanda, Berlin’de 2-1’lik skorla yarı finale çıktı. Maçın büyük bölümünde oldukça etkileyici olan Türkiye’yi unutmayın. Hatta geç faulü protesto eden Türk yedek kulübesinden birine kırmızı kart bile verildi. Bu oyun gerçekten her şeye sahipti ve kesinlikle turnuvanın oyunlarından biri olarak anılacak" ifadelerini kullandı.

İngiliz BBC Sport internet sitesi, ‘‘Türkiye için harika bir turnuva olan bu turnuvanın hayal kırıklığı yaratan bir sonu oldu.’’ ifadesini kullanırken ‘‘Son 16’da Avusturya’yı yenmek kolay bir başarı değildi ve Türkiye, Berlin’de Avrupa’nın favorisini alt etme tehdidinde bulundu’’ değerlendirmesini yaptı.

Hollanda’nın Dutchnews sitesi, ‘‘6 dakikada atılan iki golle Hollanda, Türkiye’nin hırslı ve coşkulu genç takımını geriden gelip yenerek 20 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa yarı finaline yükseldi’’ ifadelerine yer verdi.

Fransa merkezli uluslararası spor yayıncısı Eurosport ise ‘‘Hollanda, Berlin’de oynanan çeyrek finalde Türkiye’nin umutlarını 2-1’lik skorla bitirip, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atmasının ardından 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşacak.’’ değerlendirmesinde bulundu.

VEDA MESAJLARI

Öte yandan turnuvaya veda eden Ulusal Takım sporcuları veda mesajı yayımladı. Tecrübeli santrfor Cenk Tosun, turnuvada çok güzel duygular yaşadıklarını belirterek, "Dünyaya Türk futbolunun bu seviyede de var olduğunu tekrar hatırlattık. Her ne kadar şu anda üzgün olsak da ülke olarak böyle bir turnuva geçirdiğimiz için de mutlu ve gururluyuz. Tüm takım arkadaşlarıma, tüm ekibe, Almanya’da ve televizyonlarının başında bizi bir an olsun yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kanat oyuncusu Yunus Akgün de 2026 Dünya Kupası’nda daha güçlü olacaklarını vurguladı. EURO 2024 yolculuklarının çeyrek finalde sona erdiğini aktaran Yunus, "Bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, bize inanıp destek olan tüm Türkiye’ye minnettarım. Her zaman olduğu gibi ay-yıldızlı formayı taşımak gurur vericiydi. Dünya Kupası’na daha güçlü döneceğiz, buna inanıyorum. Sizlerin sevgi ve desteği her zaman yolumuzu aydınlattı. Yenilgiyi kabul etmek zor olsa da bu süreçten çok şey öğrendim ve daha da güçlü olarak geri döneceğiz" şeklinde görüş belirtti.