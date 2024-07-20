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Ulusal Takım’ın elemede rakibi Ukrayna oldu

Spor
  • 20.07.2024 06:00
  • Giriş: 20.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 20.07.2024 08:31
Ulusal Takım’ın elemede rakibi Ukrayna oldu
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Kadın Futbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde birinci ve ikinci play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibine üstünlük kurması durumunda ikinci tura yükselecek ve Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

İlk tur maçları 23-29 Ekim, ikinci tur müsabakaları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak. İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen 7 takım, Avrupa Şampiyonası bileti alacak. İsviçre’nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Şampiyonası, 2-27 Temmuz’da düzenlenecek.

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