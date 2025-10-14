Ulusal Uzun’da 8 film jüri karşısına çıkacak

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 13-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 36. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler belirlendi. İlk kez seyirciyle buluşacak 8 film, Mahmut Fazıl Coşkun’un başkanlığındaki jüri karşısına çıkacak.

Akademisyen ve sinema yazarı Ece Vitrinel, sinema yazarı ve yazar Murat Erşahin ile Ankara Film Festivali Direktörü İrfan Demirkol’dan oluşan Seçici Kurul, 30 film başvurusu arasından Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak 8 filmi belirledi.

Festivalde bu yıl, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Hasan Tolga Pulat’ın “Parçalı Yıllar”, Mustafa Emin Büyükcoşkun ile Semih Gülen’in “Atlet”, Özkan Çelik’in “Perde”, Seyfettin Tokmak’ın “Tavşan İmparatorluğu”, Şeyhmus Altun’un “Aldığımız Nefes”, Tunç Davut’un “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” ve Ziya Demirel’in “En Güzel Cenaze Şarkıları" adlı filmleri jüri karşısına çıkacak. Tüm filmlerin Ankara’da ilk kez gösterileceği Ulusal Uzun Film Yarışması’nın kazananları, 21 Kasım’da gerçekleşecek ödül töreninde belli olacak.