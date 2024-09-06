Uluslar Ligi: Galler 0-0 Türkiye

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile deplasmanda karşılaştı.

Maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Milli Takımda Barış Alper Yılmaz, 62'nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İKİNCİ MAÇ PAZARTESİ

Milli Takım, Uluslar Ligin'deki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi TSİ 21.45'te İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Grubun bugün oynanan diğer maçında ise İzlanda, kendi sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.