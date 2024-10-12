Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı 1-0 mağlup eden Türkiye, kendi grubunda liderliğini sürdürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam 8 karşılaşma oynandı.
Türkiye kendi sahasında Karadağ'ı 69. dakikada İrfan Can'ın attığı golle mağlup ederek kendi grubundaki liderliğini sürdürdü.
Turnuvada dün gece alınan sonuçlar ise şöyle:
UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU
1- Türkiye 7
2- Galler 5
3- İzlanda 4
4- Karadağ 0
UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP FİKSTÜRÜ
14.10.2024 İzlanda-Türkiye
16.11.2024 Türkiye-Galler
19.11.2024 Karadağ-Türkiye