Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam 8 karşılaşma oynandı.

Türkiye kendi sahasında Karadağ'ı 69. dakikada İrfan Can'ın attığı golle mağlup ederek kendi grubundaki liderliğini sürdürdü.

Turnuvada dün gece alınan sonuçlar ise şöyle:

UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

1- Türkiye 7

2- Galler 5

3- İzlanda 4

4- Karadağ 0

UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP FİKSTÜRÜ

14.10.2024 İzlanda-Türkiye

16.11.2024 Türkiye-Galler

19.11.2024 Karadağ-Türkiye