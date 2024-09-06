Uluslar Ligi'nde perde açılıyor, ilk rakip Galler

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında bugün deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak. Ulusal Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı. Kırmızı-beyazlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.