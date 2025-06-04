Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları bugün başlıyor.

Bugün oynanacak yarı final maçında Almanya ile Portekiz Münih kentindeki Allianz Arena'da yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, sakatlıklar nedeniyle Jamal Musiala, Antonio Rüdiger ve Kai Havertz gibi önemli oyuncularından yoksun olacak. Nagelsmann, forvet hattında Nick Woltemade ve Niclas Füllkrug arasında tercih yapacak. Almanya, Portekiz'e karşı son beş resmi maçını kazandı

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanya ile Fransa, 5 Haziran Perşembe günü aynı saatte Stuttgart şehrinde bulunan MHP Arena'da karşı karşıya gelecek.

BU YIL DÖRDÜNCÜ KEZ DÜZENLENİYOR

Yarı finallerin kaybedenleri, 8 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da Stuttgart'taki üçüncülük mücadelesinde sahaya çıkacak.

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması ise aynı gün TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz, Fransa ve İspanya şampiyon olmuştu.