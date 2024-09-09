Uluslar Ligi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan ? Uluslar B Ligi Türkiye puan durumu ve fikstürü!

Türkiye, Uluslar B Ligi İzlanda, Galler ve Karadağ'ın yer aldığı 4. grupta Galler karşısında gerçekleştirdiği ilk maçının ardından Uluslar Ligi içinde Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan sorusu araştırılıyor. İlk maçın berabere tamamlanmasının ardından futbolseverler Uluslar B Ligi Türkiye puan durumu ve fikstürü başlığını gündeme getirdi. Peki, Uluslar Ligi içinde Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan ? İşte Uluslar B Ligi Türkiye puan durumu ve fikstürü!

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Ulusal Futbol takımımız Uluslar B Ligi 4. grubunda yer alıyor. Türkiye ilk maçları tamamlanan Uluslar B Ligi 4. Grupta 1 puan ile üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ilk maçında Galler ile çıktığı karşılaşmadan 0-0'lık skor ile 1 puanı hanesine yazdı.

Uluslar B Ligi 4. Grup puan sıralaması şu şekilde:

İZLANDA: 3 GALLER: 1 TÜRKİYE: 1 KARADAĞ: 0

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Türkiye'nin UEFA tarafından açıklanan Uluslar B Ligi 4. grup maçlarının yer aldığı fikstürü şu şekilde:

9 Eylül saat 21:45: Türkiye - İzlanda

Türkiye - İzlanda 11 Ekim saat 21:45 :Türkiye - Karadağ

:Türkiye - Karadağ 14 Ekim saat 21:45: İzlanda - Türkiye

İzlanda - Türkiye 16 Kasım saat 20:00: Türkiye - Galler

Türkiye - Galler 19 Kasım saat 22:45: Karadağ - Türkiye

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NASIL OYNANIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Uluslar Ligi'nin detaylarını paylaşmıştı. Buna göre:

A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. 6 takımın yer alacağı D Ligi'nde ise takımlar 3'erli 2 grupta bulunacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.

C Ligi'nde dört, D Ligi'nde ise iki grubun olması dolayısıyla, C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en kötü puan/averaja sahip iki takım D Ligi'ne düşecek. Lig çıkacak/düşecek diğer takımları belirlemek için ise, lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en iyi puan/averaja sahip iki takımla D Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekipler kura çekimiyle eşleştirilecek.

İki maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların rakiplerine üstün gelen takımlar, bir sonraki UEFA Uluslar Ligi turnuvasında üst ligde mücadele etme hakkına sahip olacak, kaybedenler ise bir alt ligde yer alacak.

A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.