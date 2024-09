Uluslar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı



UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen ve bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı’nın bu yıl B Ligi’nde mücadele ettiği turnuva, 5 Eylül Perşembe günü A Ligi maçlarıyla başlarken, bugünkü karşılaşmalarla ilk hafta tamamlandı. Turnuvada ikinci hafta 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Uluslar Ligi’nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:



A Ligi 1. Grup

İskoçya - Polonya: 2-3

Portekiz - Hırvatistan: 2-1



A Ligi 2. Grup

Fransa - İtalya: 1-3

Belçika - İsrail: 3-1



A Ligi 3. Grup

Almanya - Macaristan: 5-0

Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2



A Ligi 4. Grup

Danimarka - İsviçre: 2-0

Sırbistan - İspanya: 0-0



B Ligi 1. Grup

Gürcistan - Çekya: 4-1

Ukrayna - Arnavutluk: 1-2



B Ligi 2. Grup

İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2

Yunanistan - Finlandiya: 3-0



B Ligi 3. Grup

Kazakistan - Norveç: 0-0

Slovenya - Avusturya: 1-1



B Ligi 4. Grup

Galler - Türkiye: 0-0

İzlanda - Karadağ: 2-0



C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - İsveç: 1-3

Estonya - Slovakya: 0-1



C Ligi 2. Grup

Litvanya - Güney Kıbrıs: 0-1

Kosova - Romanya: 0-3



C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0

Belarus - Bulgaristan: 0-0



C Ligi 4. Grup

Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1

Ermenistan - Letonya: 4-1



D Ligi 1. Grup

San Marino - Lihtenştayn: 1-0



D Ligi 2. Grup

Moldova - Malta: 2-0