Uluslar Ligi’nde rakip Galler
Spor Servisi
Türkiye Ulusal Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında bugün Kayseri’de Galler ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’ndaki mücadele, saat 20.00’de başlayacak.
4. Grup’ta 10 puanla lider durumda bulunan Türkiye, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek.
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KUTUCU SAKATLANDI
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak Ulusal Futbol Takımı’nda Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı.