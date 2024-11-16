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Uluslar Ligi’nde rakip Galler

Spor
  • 16.11.2024 05:00
  • Giriş: 16.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 16.11.2024 05:07
Uluslar Ligi’nde rakip Galler
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında bugün Kayseri’de Galler ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’ndaki mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

4. Grup’ta 10 puanla lider durumda bulunan Türkiye, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler’i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek.

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KUTUCU SAKATLANDI

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak Ulusal Futbol Takımı’nda Ahmed Kutucu aday kadrodan çıkarıldı.

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