Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri başladı: Hayat kitapla, edebiyatla güzelleşir

KÜLTÜR SERVİSİ

Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri görkemli bir törenle açıldı. Edirne Belediyesi Bando Takımı ve Edirne Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor-İz Ritim Grubu’nun müzikleri, Şiir Teknesi’nde lise öğrencilerinin Şair Kemal Hamamcıoğlu ile birlikte okuduğu şiirlerin boğazın esintisine eşlik etmesinin ardından gerçekleşen Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri açılış törenine Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, il başkan yardımcıları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile edebiyatseverler katıldı.

“SANATA VE EDEBİYATA HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMEK GEREKİR”

İstanbul’un edebiyat ve sanat alanında en sayılı etkinliklerinden biri olan, 33 yayınevi ve 400 yazarın katıldığı, Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin açılış konuşmasını Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu yaptı.

Konuşmasına Edirne Belediyesi’nin bando ve ritim gurubuna katkılarından dolayı teşekkür ederek başlayan Aksu, “Edebiyat günlerinin temel amacı edebiyatseverleri, kitapla buluşturmak ve düşün dünyasına katkıda bulunmaktır. Eylül ayında aileler, çocukların okul hazırlığını yaptıkları için kitaba çok fazla bütçe ayıramıyordu. Hem kitapseverlerimiz hem de yayınevi sahiplerimiz açısından etkinliğimizin amacına ulaşabilmesi hedefiyle bu ay gerçekleştirmeyi uygun bulduk. İstanbul’un incisi Sarıyer’imizde beş gün boyunca boğaz esintisi eşliğinde komşularımızı, İstanbullu hemşerilerimizi edebiyat ve sanatla buluşturmak bizler çok anlamlı. Sarıyer Spor takımımız da şampiyon oldu ve birinci lige çıktı. Tüm sporcularımıza bir kez daha buradan başarılar diliyorum. Edebiyat günlerimizde beş gün boyunca söyleşilerimiz, imza günlerimiz olacak. Sanata, edebiyata çok daha fazla değer verilmesini ve emek harcanması doğru olandır. Düşün dünyasına hak ettiği değeri vermek gerekir. Gelecek nesillere ancak bu şekilde daha güzel bir Sarıyer, daha güzel bir İstanbul ve daha güzel bir Türkiye bırakabiliriz. Sınırlı bütçelerimizle kültür sanat etkinliklerimizi de ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bizlere etkinliğimizi gerçekleştirmede katkı sunan, destek veren ve katılımlarıyla yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Beş gün boyunca sürecek olan etkinliğimize tüm edebiyat ve sanatseverleri davet ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

YAŞASIN KİTAP, YAŞASIN EDEBİYAT, YAŞASIN ÖZGÜRLÜK

Daha sonra söz alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Denizin ve karanın buluştuğu, İstanbul incisi Sarıyer’de çok anlamlı etkinlikte bir aradayız. Sarıyer Belediyesi’nin Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri, aynı zamanda kültürün ve özgür düşüncenin buluştuğu yerdir. Biliyoruz ki bir ülkenin gelişmişlik düzeyi fikri derinliği, kültürel birikimiyle ölçülür. Bu bilinçle bu güzel fuarda bizleri ve sizleri bir araya getiren Sarıyer Belediye Başkanımız M. Oktay Aksu’ya bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı etkinliğin gelecek nesillerin hayallerini büyütmesini diliyorum. Bir kitap bir hayatı değiştirir. Bir hayat bir toplumu değiştirir. Bir toplum bütün dünyayı değiştirir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Kitaplar, uygarlığa giden yolları aydınlatan ışıklardır” der. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bu organizasyonda emeği geçen bütün sanatçılara, yazarlara, kitapseverlere yürekten teşekkür ediyorum. Yaşasın kitap, yaşasın edebiyat, yaşasın özgürlük. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise yaptığı konuşmasında, edebiyatın bir toplumu dünyayı anlamlandırma biçimi olduğunu belirterek, “Edebiyat, sanat ve aklın tarihidir. Hayat edebiyatla güzelleşir. Edebiyat bir toplumun aynı zamanda ışığıdır. Sarıyer İstanbul’un incisidir. İstanbul’un en kıymetli ilçelerinden biridir. Tüm olumsuzluklara rağmen hayatın güzel taraflarını bizlere gösteren yazarlarımız, edebiyatçılarımız var. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Sarıyer Belediye Başkanımız M. Oktay Aksu ve tüm ekip arkadaşlarına böyle bir çalışma imza attıkları için teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

İLK GÜN KONSER İLE SONA ERDİ

Konuşmaların ardından Uluslararası 12. Sarıyer Edebiyat Günleri, polisiye romanları okuyucuya sevdiren ve 8. Edebiyat Günleri’nde Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü sahibi, yazar Ahmet Ümit söyleşisi ile devam etti.

Gün boyunca yazarlar İbrahim Varlı, Hülya Güntaş, Dilruba Nuray Erenler, Aydan Ay, Gülşah Yemen, Ahmet Acar, Fulya Bayraktar, Nihat Altınok imza stantlarında okuyucularıyla buluşarak kitap imzaladı. Kitapseverlerin yayınevlerine yoğun ilgi gösterdiği etkinlik 25 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.