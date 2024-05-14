Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhindeki ek tedbir taleplerini 16-17 Mayıs'ta görüşecek

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine istediği ek tedbir talepleri 16-17 Mayıs'ta Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) görüşülecek.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında, Divan'dan acilen hükmetmesini talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin duruşmalar 16 ve 17 Mayıs'ta yapılacak.

Güney Afrika tarafı 16 Mayıs'ta TSİ 16.00-18.00'de, İsrail tarafı ise 17 Mayıs'ta 11.00-13.00 saatlerinde sunumlarını yapacak.

Duruşmalar, Birleşmiş Milletler ve UAD'nin hesaplarından canlı yayınlanacak.

GÜNEY AFRİKA ÜÇÜNCÜ KEZ YENİ TEDBİR TALEP EDİYOR

Güney Afrika, 10 Mayıs’taki talebinde, İsrail aleyhine UAD'nin 26 Ocak ve 28 Mart'taki tedbir kararlarının Gazze ve Refah'ta kötüleşen koşulları ve yeni olguları karşılamadığı gerekçesiyle yeni tedbirlere hükmedilmesi gerektiğini belirtmişti.

Talepte, İsrail'in Divan'ın tedbir kararlarına ısrarla uymadığı ve Gazze'de "korkunç ihlallerine" devam ettiği bildirilmişti.

Divan'ın, İsrail'i tedbir kararlarına ve Soykırım Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerine uymaya davet etmekten daha fazlasını yapması gerektiği vurgulanan talepte, "İsrail'in Refah'ta ve Gazze'nin başka yerlerinde yürüttüğü askeri operasyonların kendisi soykırım niteliğindedir" ifadesi kullanılmıştı.

Talepte, Divan'dan İsrail'in askeri operasyonlarını durdurmasını emretmesi istenmişti.

TALEP EDİLEN YENİ TEDBİRLER

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı alınmasını talep ettiği yeni tedbirler şunları içeriyor:

1. İsrail, Refah'taki askeri saldırılarını durduracak ve derhal geri çekilecek.

2. İsrail, Gazze'deki durumu incelemek ve delillerin korunmasını ve saklanmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve gazetecilerin Gazze'ye engelsiz erişimini sağlamak ve kolaylaştırmak için derhal tüm etkili önlemleri alacak ve ordusunun erişimi engelleyecek şekilde hareket etmemesini sağlayacak.

3. İsrail, yeni tedbir kararının açıklanmasından sonra bir hafta içinde hem önceki tedbirlerin hem de yeni talep edilen tedbirlerin uygulanması için aldığı önlemleri anlatan erişime açık bir raporu Divan'a sunacak.