Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada "Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır" dedi.

Holanda’nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, Filistin topraklarına yönelik askeri saldırılarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

"İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir. İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir.

"KALICI OLARAK YERLEŞME AMACINI GÖSTERİYOR"

İsrail uzun süredir Filistin topraklarını işgal ediyor. İşgalci egemenlik hakkını kullanamaz, işgal bu kadar uzun sürmez. İsrail'in işgalci yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'in işgalci politikası Lahey tüzüklerine aykırıdır.

İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamaları buralarda kalıcı olarak yerleşme amacı taşıdığını gösteriyor. İsrail, hiçbir şekilde işgal ettiği Filistin toprakları üzerinde egemenlik hakkına sahip değildir."

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