Uluslararası Adalet Divanı 'Refah' kararını açıkladı: Saldırı derhal durmalı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Mahkeme, İsrail'e Refah saldırısını durdurma emri verdi.
Uluslararası Adalet Divanı, (UAD) İsrail’in, Refah'a yönelik askeri saldırılarını durdurmasını emretti.
UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında, İsrail’in Refah'a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıkladı.
Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, mahkemenin kararlarını kamuya açık oturumda okudu.
İNSANİ DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ
Gazze’deki durumun 26 Ocak’taki karardan bu yana özellikle gıdaya erişim ve insani durum bakımında ciddi şekilde kötüleştiği belirtilen kararda, Refah'a yönelik İsrail saldırılarının devamı durumunda insani durumun felaket düzeyinde kötüleşeceği ifade edildi.
İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu bildiren Divan, İsrail’in Refah kentine yönelik askeri saldırılarını derhal durdurmasını emretti.
"REFAH SINIR KAPISI AÇIK TUTULMALI"
Divan ikinci olarak İsrail’den, Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmasını istedi.
İsrail’in, BM yetkili organları tarafından soykırım iddialarını araştırmak üzere görevlendirilen uzmanların, Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimini sağlamak üzere etkili tedbirler almasını da isteyen UAD, İsrail’in alınacak tüm tedbirlere ilişkin bir ay içinde Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.
ULUSLARARASI ADALET DİVANI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 15 yargıçtan oluşan ve merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan Uluslararası Adalet Divanı, BM'nin başlıca yargı organı.
Mahkeme, BM üyesi ülkeler arasındaki sorunlarda yasal olarak bağlayıcı kararlar alabiliyor. Ancak mahkemenin bu kararların uygulanmasını sağlamaya yönelik mekanizmaları sınırlı.