Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu: Festival, planlandığı tarihte yapılacak

Uluslararası Adana Altın Koza Festivali Yürütme Kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve 32. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının ardından festivalin yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu, 32. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin planlandığı gibi 22-28 Eylül günleri arasında yapılacağını duyurdu. Başkanlığını Menderes Samancılar’ın yürüttüğü ve Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay ve Mahmut Göğebakan’ın yer aldığı Yürütme Kurulu’nun açıklamasında, Karalar’ın tutuklanmasının “toplumsal vicdanı yaralayan bir karar” olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Sayın Zeydan Karalar, belediyeciliğin yalnızca altyapı ve hizmetten ibaret olmadığını, kültür ve sanatı desteklemenin bir kentin ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu her zaman savunmuştur. Altın Koza Film Festivali başta olmak üzere tiyatro etkinlikleri, sanat kursları ve yerel kültür politikaları bu anlayışla şekillenmiştir.”

SANATÇILARA VE SİNEMASEVERLERE ÇAĞRI

Karalar’ın destekleriyle Altın Koza’nın sadece yerel değil uluslararası alanda da saygınlık kazandığını vurgulanan açıklamada, “Onun kültür ve sanata açtığı alan, bugün Adana’nın kültürel haritasını belirleyen temel etkendir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamuoyuna da çağrı yapılarak “Altın Koza Film Festivali, sadece bir etkinlik değil, bu kentin ortak hafızası, direnci ve yaratıcılığıdır. Sayın Karalar’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. Bu süreçte hem festival hazırlıklarımızı hem de kültür-sanat faaliyetlerimizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.

Festival Komitesi ayrıca, tüm sanatçıları ve sinemaseverleri Adana’da buluşmaya davet etti.