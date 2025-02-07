Uluslararası Af Örgütü: Google, yapay zeka ilkelerindeki son değişiklikleri derhal iptal etmeli

Google’ın yapay zekanın silahlar ve gözetim araçlarının geliştirilmesinde kullanılması yasağını kaldırma kararına tepkiler sürüyor.

Uluslararası Af Örgütü, bu kararı utanç verici ve insan haklarına bir darbe olarak nitelendirdi.

Uluslararası Af Örgütü Yapay Zeka ve İnsan Hakları Araştırmacısı ve Danışmanı Matt Mahmoudi, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Google’ın, yıllarca yapay zeka programının insan hakları ihlallerinde rol oynayacak şekilde kullanılmaması gerektiğini kabul ettikten sonra böyle tehlikeli bir emsal oluşturmayı seçmesi utanç vericidir. Uluslararası Af Örgütü uzun yıllardır yapay zekanın toplumsal denetim, kitlesel gözetim ve ayrımcılık aracı olarak kullanıldığında meydana getirdiği olası insan hakları ihlallerini belgelemektedir. Yapay zeka destekli teknolojiler, gözetimi ve öldürme sistemlerini çok geniş çapta körükleyerek potansiyel anlamda kitlesel ihlallere yol açabilmekte ve temel bir hak olan gizlilik hakkını ihlal edebilmektedir. Google’ın yapay zekanın silahlarda kullanılması yasağını kaldırma kararı, şirketin kitlesel gözetim, yarı otomatik tanımlayıcı saldırılar için geliştirilmiş insansız hava araçları ve öldürme kararını hızlandırmak için tasarlanmış hedef oluşturma yazılımları gibi teknolojileri destekleyen ürünleri satmasına olanak tanıyor.”

"İNSAN HAKLARINI TEMEL ALAN DÜZENLEMELER ÇIKARILMALI"

“Google, yapay zeka ilkelerindeki son değişiklikleri derhal iptal etmeli ve ciddi insan hakları ihlallerini kolaylaştırabilecek sistemler geliştirmekten veya satmaktan kaçınmayı tekrar taahhüt etmelidir” diyen Mahmoudi, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Aynı zamanda, devlet aktörlerinin de bu teknolojilerin kullanımıyla ilgili insan hakları ilkelerini temel alan bağlayıcı düzenlemeler çıkarması şart. Teknoloji şirketleri tarafından sürdürülen kendi kendini düzenleme görüntüsü, bizi insan haklarını koruyan güçlü bir mevzuatın oluşturulması yönündeki acil ihtiyaçtan uzaklaştırmamalıdır.”