Uluslararası Af Örgütü'nden Cumartesi Anneleri'ne destek

Cumartesi Anneleri'nin zorla kaybedilen yakınları için Ağustos 2018’de düzenledikleri 700. hafta protestosunun yasaklanmasının ve şiddet kullanılarak dağıtılmasının ardından hakkında dava açılan grubun 45 üyesinin dünkü duruşmasında beraat kararı çıktı.

Karar sonrasında bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake şunları söyledi:

“Cumartesi Anneleri’nin 700. barışçıl toplanmasının çevik kuvvet polisi tarafından şiddetle dağıtılmasından yaklaşık yedi yıl sonra protestoya katıldıkları için yargılanan 45 kişi nihayet beraat ettirildi ve çektikleri eziyete son verildi. Bu dava hiç açılmamalıydı ve yıllar boyunca sürüp gitmemeliydi.”

"GALATASARAY MEYDANI’NDAKİ TÜM KISITLAMALARI KALDIRIN"

“Yetkililer, uzun yıllardır beklenen bu karardan gerekli sonucu çıkarmalı: Cumartesi Anneleri/İnsanları zorla kaybedilen yakınları için adalet talep etmek üzere her Cumartesi Galatarasay Meydanı’nda toplanma hakkına sahiptir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı meydandaki süregelen tüm kısıtlamaların derhal ve kalıcı olarak kaldırılmasını sağlamaya çağırıyoruz” diyen Dissanayake, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Cumartesi Anneleri ve destekçileri, 1995 yılından bu yana bini aşkın Cumartesi boyunca barışçıl protestonun öneminin güçlü bir simgesi oldular. Baskı, şiddet, gözaltı ve yargılamalar karşısında dahi olsa bu hakkı savunmalıyız.”