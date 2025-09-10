Uluslararası Af Örgütü'nden İstanbul'daki gösteri yasaklarına tepki: "Genel yasak derhal kaldırılmalı"

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırmalar Direktör Yardımcısı Esther Major, İstanbul Valisi'nin tüm protestolara yönelik hukuka ayrı üç günlük yasağına ve polisin protestoculara karşı hukuka aykırı güç kullandığına dair haberlere tepki göstererek, şunları söyledi:

“Türkiye yetkililerinin, pazar ve pazartesi günleri İstanbul'da protestoculara karşı uyguladığı baskı, on yılı aşkın bir süredir devam eden sistematik polis şiddeti eğiliminin son halkasıdır.

Protestolara getirilen genel yasaklar, barışçıl toplanma hakkına getirilen orantısız bir kısıtlamadır. Dahası, Uluslararası Af Örgütü tarafından görülen kanıtlara göre polis, büyük ölçüde barışçıl göstericilere karşı TOMA, kinetik etkili mermiler ve biber gazı kullanarak hem gereksiz hem de orantısız güç kullandı.

Türkiye yetkilileri, genel yasağı derhal kaldırmalı ve gelecekte bu tür yasakları uygulamaktan kaçınmalıdır. Yetkililerin görevi, barışçıl toplanma hakkını korumak ve kolaylaştırmaktır, engellemek ya da kısıtlamak değil. Yetkililer, ayrıca polisin hukuka aykırı güç kullanımı iddialarını soruşturmalı, failleri adalet önüne çıkarmalı ve mağdurların maruz kaldıkları zararlar için tazminat almalarını sağlamalıdır.”