Uluslararası Af Örgütü'nden LGBTİ+'ları hedef alan taslağa tepki: "Gündem dahi edilmemeli"

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Vekili Dinushika Dissanayake, LGBTİ+’lara cezai hükümler içerdiği belirtilen 11. Yargı Paketi taslağına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu teklifler uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez milletvekilleri, LGBTİ+ kimliklerinin her türde ifadesinin, rızaya dayalı eşcinsel ilişkinin ve hayati önem taşıyan cinsiyet uyum tedavisine erişimin suç kapsamına alınmasını gündemlerine alabilir" diyen Dissanayake, bunun LGBTİ+’ları haklarına karşı ciddi bir tehlike oluşturduğunu, gündem dahi edilmemesi gerektiğini söyledi.

KESİN OLARAK REDDEDİLMELİ

Dissanayeke, şunları kaydetti:

"İnsanlar, toplumsal cinsiyetle ilgili kalıp yargılara dayalı olarak, görünüşleri ve kiminle ilişki yaşamayı seçtiklerine göre hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Meclise sunulmaları ve kabul edilmeleri halinde, LGBTİ+ ile ilgili herhangi bir yapıcı tartışma da LGBTİ+’ları ‘teşvik etmek, övmek veya özendirmek’ gerekçesiyle suç sayılabilir.

‘Genel ahlakı’ ve ‘aile kurumunu’ korumak gibi mesnetsiz bir kisve altında, önerilen bu yasal değişiklikler toplumun dokusunu tehdit etmektedir. Yasalaşmaları halinde, bu Türkiye yetkililerinin, LGBTİ+’ların ve onlarla dayanışanların insan haklarını ayrımcılık yapmaksızın gözetme, koruma ve hayata geçirme yükümlülüklerinin ağır ihlali olacaktır. Ciddi şekilde geriye dönük bir adım olabilecek bu teklifler, kararlı bir direnişle karşılanmalı ve kesin olarak reddedilmeli."