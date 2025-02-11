Uluslararası Af Örgütü'nden Milena Buyum: “Osman Kavala ve diğer 4 Gezi davası mahkûmu da derhal serbest bırakılmalı”

Gezi Parkı davası kapsamında haklarında 18’er yıl hapis cezası verilen ve mahkûmiyet kararı Eylül 2023’te Yargıtay tarafından bozulan mimar Mücella Yapıcı, akademisyen Hakan Altınay ve iktisatçı Yiğit Ali Ekmekçi, yeniden yargılandıkları davada beraat etti.

Uluslararası Af Örgütü Kıdemli Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugünkü karar, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay ve Yiğit Ekmekçi’ye yönelik siyasi güdümlü yargılamayı ve yıllardır maruz kaldıkları adaletsizliği sona erdirdi. 7 yılı aşkın süre boyunca savcılık yetkilileri, bu kişilere yöneltilen temelsiz suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmakta defalarca başarısız oldu. Cezaevinde tutulmaları bir yana, isnat edilen bu tuhaf suçlamaların hiçbiriyle karşı karşıya kalmamalılardı. Yapıcı, Altınay, Ekmekçi ve diğer 5 Gezi davası düşünce mahkûmunun haksız bir biçimde yargılanması bu kişilerin haklarına yönelik ağır ihlallere yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye’de adalet sisteminin nasıl bir siyasi baskı aracı haline geldiğinin de utanç verici bir örneği oldu. Bu beraat kararının ardından hâlâ cezaevinde tutulan Osman Kavala ve diğer 4 Gezi davası düşünce mahkûmu da derhal serbest bırakılmalıdır.”