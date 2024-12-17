Uluslararası Af Örgütü, Nimet Tanrıkulu için dünya genelinde acil eylem başlattı

Uluslararası Af Örgütü, 30 Kasım’da tutuklanan, insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu için acil eylem başlattı.

Uluslararası Af Örgütü, Tanrıkulu’nun emniyetteki sorgusu sırasında yöneltilen soruları inceledi. Soruların, Tanrıkulu’nun geçmişteki seyahatleri, 2013-2014 barış süreci sırasında Kürtlerin insan haklarıyla ilgili sivil toplum etkinliklerine katılımı, başka kişilerle aynı baz istasyonundan alınan cep telefonu sinyalleri ve tanık beyanlarıyla ilgili olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasında, “Hiçbirinin kendi başına silahlı bir grupla somut bağlantı teşkil ettiği değerlendirilemez” denildi.

Bu kapsamda Uluslararası Af Örgütü, Tanrıkulu için acil eylem başlatarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’na hitaben yazılmış bir dilekçeyi imzaya açtı. “Size, önde gelen insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’nun gözaltına alınması ve devam eden tutukluluğundan ötürü ciddi endişe duyduğumu ifade etmek üzere yazıyorum” denilen dilekçede, şunlara yer verildi:

“Tanrıkulu, hakkında gizlilik kararı verilen bir soruşturma kapsamında 30 Kasım 2024 tarihinde ‘terör örgütü üyeliği’ ile suçlanarak tutuklandı ve halen Ankara Sincan Kadın Cezaevi’nde tutulmaktadır.

Uluslararası Af Örgütü, emniyetteki sorgusu sırasında Tanrıkulu’ya yöneltilen soruları inceledi. Bu sorular, Tanrıkulu’nun geçmişteki seyahatleri, 2013-2014 barış süreci sırasında Kürtlerin insan haklarıyla ilgili sivil toplum etkinliklerine katılımı, başka kişilerle aynı baz istasyonundan alınan cep telefonu sinyalleri ve tanık beyanlarıyla ilgilidir ve hiçbirinin kendi başına silahlı bir grupla somut bağlantı teşkil ettiği değerlendirilemez.

Uluslararası Af Örgütü, Nimet Tanrıkulu’nun insan hakları çalışmaları nedeniyle art niyetle soruşturulduğundan ciddi kaygı duymaktadır. Türkiye yetkilileri sık sık, insan haklarını savunan kişileri susturmak için terörle mücadele soruşturmalarını kötüye kullanmaktadır ve Tanrıkulu da geçmişte en az iki kez bu art niyetli soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştır.

Sizi, iddia makamlarının Tanrıkulu’nun uluslararası alanda tanımlı bir suç işlediğini kanıtlayacak gizli olmayan materyallere dayalı bir iddianameyi ivedilikle sunmadığı takdirde, Nimet Tanrıkulu’nun derhal serbest bırakılmasını talep etmeye çağırıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

26 Kasım’da polis sabah erken saatlerde, hakkında gizlilik kararı olan bir soruşturma kapsamında Nimet Tanrıkulu’nun evine baskın düzenlemiş ve Tanrıkulu’nu gözaltına almıştı.

Tanrıkulu aynı gün, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün terörle mücadele şubesinden polis memurları tarafından Ankara’ya götürülmüştü.

Aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve başkalarının da bulunduğu 12 kişi daha aynı dosya kapsamında gözaltına alınmıştı. 30 Kasım’da Nimet Tanrıkulu ve sekiz kişi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu’nun ‘terör örgütü üyeliği’ suçunu düzenleyen 314/2 Maddesi uyarınca tutuklanmıştı. Diğer dört kişi, emniyette imza verme ve yurtdışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.