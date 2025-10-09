Uluslararası Ankara Caz Festivali 13-30 Kasım tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Ankara Caz Festivali, 13-30 Kasım tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Cazın Renkleri" temasıyla yapılacak Festival, 17 gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden ustalık sınıflarına geniş bir program sunacak.

Caz Derneğince düzenlenen festival, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden sanatçıları da bir araya getirecek.

Festival, 13 Kasım akşamı açılış programıyla başlayacak.

Dünyaca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu, Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve Seçil Akmirza ile aynı sahneyi paylaşarak festivale unutulmaz bir başlangıç yapacak.

Festival boyunca kentin seçkin kültür-sanat mekanlarında konserler, sergiler ve eğitim etkinlikleri düzenlenecek.

Genç caz müzisyenlerinden uluslararası isimlere uzanan geniş bir yelpazede oluşturulan program, dinleyicilere hem klasik hem de modern cazın farklı yorumlarını sunacak.

Ankara'nın önemli mekanlarında gerçekleşecek etkinliklerde, İlayda Hatipoğlu Quartet, Bilal Karaman, Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan, Raquel Kurpershoek Quartet, Irma Peretti Quintet, Aydın Kahya başta olmak üzere pek çok müzisyen müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin finali ise 30 Kasım akşamı ODTÜ KKM Kemal Kurdaş Salonu'nda yapılacak. Şef Ümit Eroğlu yönetimindeki METU Big Band, konuk sanatçı Yıldız İbrahimova eşliğinde sahneye çıkarak festivalin kapanışını gerçekleştirecek.

GENÇLERE VE EĞİTİME ÖZEL ETKİNLİKLER

Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin 29'uncusu bu yıl da yalnızca konserlerle değil, eğitim ve kültürel etkileşim alanındaki etkinliklerle de dikkati çekecek.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek masterclass programları, genç müzisyenlere caz doğaçlaması ve ses tekniği üzerine uygulamalı deneyimler sunacak.

Festivalde "Disiplinlerarası Bir Bakışla Caz Yazıları" kitabı tanıtımı ve tasarım yarışması sergisi ile cazın farklı sanat dallarıyla kurduğu bağ da izleyicilere aktarılacak.

Her sene artan ilgisiyle Türkiye'nin en köklü caz organizasyonları arasında yer alan Ankara Caz Festivali'nin ayrıntılarına Caz Derneğinin internet adresinden ulaşılabilecek.