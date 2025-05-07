Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali heyecanı başlıyor

Kültür Sanat Servisi

TAKSAV'ın ‘Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Sanat’ anlayışıyla 28’inci kez düzenlediği Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali için son başvuru tarihi 31 Ağustos. Festival 21 Kasım-1 Aralık arasında gerçekleştirilecek.

Festival Komitesi’nden Yılmaz Eren yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çeyrek yüzyılı geride bırakan festivalimizle; yüzlerce tiyatronun çok büyük emekle hazırladığı bir birinden farklı oyunlarla yüz binlerce sanatsevere dokunduk, ateş böceklerini çoğaltarak karartılmaya çalışılan dünyamıza ışık olmaya çalıştık. Amatör duygularla başladığımız festivalimizde tiyatronun tüm renklerini sahnelere taşımaya çalıştık. Festivalimiz büyürken bizler de büyüdük, bu yolculukta kaybettiğimiz tüm dostlarımızı unutmadık, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Geçmiş yıllarda olduğu gibi festival sahnelerinin gerek yurtiçi gerekse yurtdışından birçok grubu ağırlayacağını, üniversitelerden belediye ve şehir tiyatrolarına kadar çeşitli oyunları Ankaralılar ile buluşturacaklarını söyleyen Yılmaz Eren, tüm sanatseverleri de festivale davet etti.