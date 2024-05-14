Uluslararası Balkan Vosvos Buluşması Harmancık’ta

12 yıldır düzenlenen ve Balkanlar'ın en büyük buluşması olarak kabul edilen “Balkan Bus Meeting” bu yıl 5-7 Temmuz tarihleri arasında Bursa’nın Harmancık ilçesindeki Harmancık Kamp Alanı’nda gerçekleşecek. Buluşmaya Türkiye’nin haricinde Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve hatta Almanya’dan Vosvos minibüsler gelecek.

HABER MERKEZİ

İlki 2011 yılında Yunanistan’da gerçekleşen “Balkan Bus Meeting”in bu yılki durağı Bursa’nın Harmancık ilçesi olacak. Balkan ülkelerindeki Vosvos karavanları (bus) bir araya getirmeyi ve her yıl farklı bir ülkede düzenlenerek ortak kültürü büyütmeyi hedefleyen buluşmanın 13’üncüsü Türkiye’de olacak.

Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Sırbistan’da sırayla düzenlenen buluşma daha önce iki kez Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenmiş, 2013 yılında Kırklareli’nin İğneada ilçesinde, 2018 yılında ise Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yüzlerce Vosvos karavan bir araya gelmişti.

Bu yılki buluşmanın durağı ise Bursa’nın şirin kasabası Harmancık olacak. Harmancık Belediyesi’ne bağlı kamp alanı ve Ekoturizm tesislerinde buluşacak Vosvos ve buslar renkli görüntüler sergileyecekler. Cuma ve cumartesi akşamı konser etkinliğinin de düzenleneceği buluşmada ayrıca tavla turnuvası, araç çekme yarışması ve çocuklar için iki gün boyunca aktiviteler düzenlenecek. Katılımcılar Balkanlardaki tüm ülkelere ait müziklerle birlikte dans edecek, kültürü paylaşacaklar. Vosvoslu hediyelik eşyalar da buluşmada renkli araçların önlerinde katılımcılarla paylaşılacak.

Organizasyonun Harmancık’ta yapılacağı için mutlu olduğunu ifade eden Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, “Böylesine uluslararası bir organizasyonun ilçemizde olmasından dolayı mutluyuz. Bu buluşma esnafımıza da iki gün boyunca ekonomik olarak hareket sağlayacaktır. Ayrıca hem yurt içinden, hem de yurt dışından gelen katılımcılara güzel ilçemizi ve tesisimizi tanıtma fırsatı da bulacağız” açıklamasını yaptı.