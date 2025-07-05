Uluslararası basın örgülerinden çağrı: Gazetecilik faaliyetleri engellenemez

HABER MERKEZİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “terör örgütü propagandası yapma” iddiasıyla Gazeteci Nedim Türfent hakkında yakalama kararı çıkarmasına karşı 43 uluslararası basın meslek kuruluşu yaptığı ortak açıklama ile karara tepki gösterdi. Uluslararası kuruluşların da imzasının olduğu açıklamada, Türfent hakkında çıkartılan yakalama kararı kınandı.

Açıklamada “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasının uzun süredir eleştirel söylemi veya kamu yararına haberciliği bastırmak için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Türfent şu anda Almanya’da bulunduğu için, yakalama kararı, iade talebiyle sonuçlanabilir. Türkiye uzun zamandır sürgünde bulunan birçoğu iktidar partisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdikleri ya da kamu yararına gazetecilik yaptıkları için hedef alınan kişilerin iadesini talep ediyor. Örneğin, başarısız darbeden bir yıl sonra 2017’de Türkiye’nin Almanya’dan 81 kişinin iadesini talep ettiği bildirildi. Türfent’nin zorla Türkiye’ye iade edilmesi ihtimalinden derin endişe duyuyoruz. Türfent’in vizesinin Ağustos 2025’te sona erecek olması da bu endişemizi artırmaktadır” denildi.

Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı: “Türfent’i ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemleri ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hedef alan bu yakalama kararının çıkarılmasını kınıyoruz. 2023’te Index on Censorship’e maruz kaldığı zulüm hakkında konuşan Türfent, ‘Gazeteciliğim daha sonra ‘suç’ ilan edildi’ demişti. Bu tekrarlanamaz ve yakalama kararının gecikmeksizin geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz. Durumu izlemeye devam edeceğiz.”