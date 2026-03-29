Uluslararası basın örgütlerinden tutuklu gazetecilere destek: "Türkiye'de gazetecilik tam bir kabusa dönüştü"

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Brüksel’de Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nü (RSF) ziyaret etti.

Uluslararası gazetecilik örgütleri temsilcileri, Türkiye’de basına yönelik kısıtlamaları kınarken, aralarında BirGün muhabiri İsmail Arı, gazeteci Alican Uludağ ve gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ın da bulunduğu tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

IFJ: “DAYANIŞMA İÇİN TÜRKİYE’YE GELECEĞİZ”

IFJ Genel Sekreteri Bellanger, Çakırözer aracılığıyla Brüksel’den gönderdiği mesajında cezaevindeki gazetecilerle tam dayanışma içinde olacaklarını belirtti. Bellanger, "Dünyadaki 600 binden fazla gazeteci adına Uluslararası Gazeteciler Federasyonu olarak, Türkiye'deki hapishanelerde bulunan meslektaşlarımıza desteğimizi güçlü bir biçimde vurgulamak isteriz. Türkiye’de gazetecilere bir kez daha yaşatılan bu tutukluluklar tam bir kabus. IFJ Türkiye'deki farklı gazetecilik örgütlerinin oluşturduğu bileşenlerimizle birlikte, hapisteki gazetecileri destekleyeceğiz. Türkiye'deki bu hukuksuzluğa son verilmesi için onları desteklemek için fiziksel olarak da Türkiye'ye gelmeye çalışacağız " dedi.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN DA GÜNDEMİNDE

CHP Milletvekili Çakırözer, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile AP’de grubu olan siyasi partilerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Dış Politika Kurulu adına hafta boyu yaptıkları görüşmelerde de basın özgürlüğü alanındaki baskıları ve tutuklu gazetecilerin durumunun gündeme geldiğini belirtti.

Sanchez’in hazırladığı yeni Türkiye raporu, 15 Nisan’da Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nde, mayıs ayında da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda tartışılarak oylanacak. Rapor kapsamında Türkiye’de basın özgürlüğü alanında yaşanan baskılar ve tutuklu gazetecilerin durumunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

"GAZETECİLİĞİN HAPSEDİLMESİNİ DÜNYA AYIPLIYOR"

Çakırözer, ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Haberi, paylaşımı nedeniyle gazetecilerin cezaevine konmasını sadece biz değil tüm dünya ayıplıyor. Türkiye’de basın özgürlükleri her geçen gün daha da tırpanlanıyor. Gazeteciler haberleri nedeniyle zindanda tutuluyor; tüm dünyanın yakından takip ettiği İBB kumpas davası duruşmalarında ve diğer yargılamalarda gazetecilerin habercilik yapması engelleniyor; televizyonlara karartma, haberlere erişim engellemesi sürüyor. Halkımızın haber alma hakkı engelleniyor, basın özgürlüğü yok ediliyor. Bu konularda hem Türkiye’deki gazetecilik meslek örgütlerinin hem de Brüksel’de görüştüğümüz uluslararası gazetecilik örgütlerinin desteği, dayanışması çok önemli. Gazetecilerin özgürlüğüne kavuşması, bu ihlal ve baskıların sona ermesi hepimizin ortak arzusu” dedi.