Uluslararası basının gözünden Trump-Zelenski gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yaşanan tartışma dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Trump ve yardımcısı J.D. Vance, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'da bulunan Zelenski'yi kameralar önünde "saygısızlıkla" suçlayarak Beyaz Saray'dan adeta kovması saatlerdir dünya kamuoyu gündeminin birinci sırasında.

Dünya basınının önde gelen kuruluşları da yaşananlara geniş yer ayırdı.

THE GUARDİAN

İngiliz gazetesi The Guardian, Vance'in Zelenski'ye sataşmasını eleştirirken Trump ile Zelenski arasındaki gerilim için "Avrupa ile Amerika arasındaki savaş sonrası ittifakın nihayet çöktüğü anı işaret ediyor olabilir" ifadesi kullanıldı.

Manşetteki haberde, tartışmanın ardından Avrupalı liderlerin Zelenski'ye verdikleri desteğe dikkat çekildi.

REUTERS

Bir başka İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Trump ve Zelenski arasındaki görüşmenin beklenmedik bir şekilde sona erdiğini ve dünya genelinde çeşitli tepkilere yol açtığını belirtti. Avrupalı liderlerin, Ukrayna'ya desteklerini sürdürdüklerini ve Trump'ın tavrını eleştirdiklerini aktardı. ​

Reuters'ın manşet haberinde "Zelenski'nin Trump ile görüşmesi, iki liderin Beyaz Saray'da dünya medyası önünde Rusya ile savaş konusunda sıra dışı bir tartışmaya girmelerinin ardından Cuma günü felaketle sonuçlandı" denildi.

BİLD

Alman gazetesi Bild, ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Zelenski arasındaki görüşmede bir Polonyalı gazetecinin Trump'a Putin ile olan ilişkisini sormasıyla tansiyonun yükseldiğini aktardı. Trump'ın, Zelenski'nin tavrını eleştirerek görüşmeyi sonlandırdığını ve planlanan basın toplantısının iptal edildiğini bildirdi. ​

EL PAÍS

İspanyol gazetesi El Pais ise Trump ve Vance'in, Zelenski'ye uygunsuz ve güvenlik garantileri içermeyen bir ekonomik anlaşmayı kabul etmesi için baskı yaptığını, ancak Zelenski'nin direnç gösterdiğini yazdı. Bu durumun, Avrupa'nın kendi güvenliği ve özgürlüğü için daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti. ​