Uluslararası Caz Günü Üsküdar’da kutlanacak

Üsküdar Belediyesi, cazı İstanbullularla buluşturuyor. UNESCO tarafından ilan edilen Uluslararası Caz Günü kapsamında düzenlenen özel konser programı, 30 Nisan Perşembe günü Üsküdar Sahil Meydanı’nda müzikseverlerle buluşacak.

Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, caz müziğinin sevilen isimleri sahne alacak. Program kapsamında saat 17.00’de İris Doğru Quartet, saat 18.00’de ise Barkın Şimşek Trio dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Üsküdar Sahil Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser etkinliği, saat 17.00-19.00 arasında açık havada müzik şöleni sunacak. Etkinliğe katılımın ücretsiz olduğu bildirildi.