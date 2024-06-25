Uluslararası Ceza Mahkemesi, Şoygu ve Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarttı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün, Ukrayna’da sivilleri hedef alan saldırıların emirlerini verdikleri gerekçesiyle eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

Eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından Şoygu ve Gerasimov hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna’daki sivilleri hedef alan saldırılarla ilgili Şoygu ve Gerasimov hakkında bir karar alındığı belirtildi.

Şoygu ve Greasimov hakkında tutuklama kararı verildiği ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Temel olgusal iddiaların, yargılamanın bu aşamasında Savcılık tarafından sunulan deliller ve diğer ilgili materyallerle usulüne uygun olarak desteklendiğini göz önünde bulundurarak Daire, aranan tutuklama emirlerinin çıkarılması için yasal gerekliliklerin karşılandığı kanaatindedir. Tutuklamaların içeriği, tanıkları korumak ve soruşturmaları güvence altına almak amacıyla 'gizli' olarak düzenleniyor."