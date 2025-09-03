Uluslararası Filistin Konferansı, İstanbul'da toplanıyor

İsrail’in abluka altına aldığı Gazze Şeridi’nde uyguladığı soykırım ve işgal politikasına tepkiler artarken dünyanın dört bir yanından uzmanlar, uluslararası Filistin konferansı için İstanbul’da bir araya geliyor.

”Soykırımdan Filistin Devleti’nin İnşasına” başlıklı sempozyum 6 Eylül 2025 Cumartesi günü 10.00-18.00 saatleri arasında Şişli’deki Mercure İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleşecek.

Gazze’de yaşananlar karşısında Batı dünyasından Filistin Devleti’ni tanıyacakları açıklamaları birbiri ardına gelirken Harici Medya’nın düzenlediği etkinlikte farklı ülkelerden Filistinli kanaat önderleri, akademisyenler ve bölge uzmanları bir araya gelerek Filistin meselesinin gelişen dinamiklerini tartışacak.

Filistin meselesinde kritik gelişmelerin yaşandığı; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun toplanacağı ve Gazze’ye onlarca yardım gemisinin gönderildiği bu günlerde, Arap, Türk, Rus, İranlı ve Avrupalı uzmanlar, konuyu tüm yönleriyle masaya yatıracak.