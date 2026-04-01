Uluslararası Gastronomi Film Festivali Londra’da

Gastronomi ve sinemanın buluşma noktası Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), “Londra’da Yeni Dalga Anadolu Mutfağı” başlığıyla, uluslararası alandaki ilk etkinliğini 22 Nisan’da Birkbeck Londra Üniversitesi’nde gerçekleştirecek.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali tarafından Londra’da gerçekleştirilecek etkinlik, Uluslararası Gastronomi Film Festivali ile Birleşik Krallık’taki akademik partnerlerin iş birliğiyle hayata geçirilecek. Etkinlik; gastronomi, kültür ve kamusal diyalog alanlarının kesişiminde çalışan araştırmacıları, kültür üreticilerini ve profesyonelleri bir araya getirecek.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali, Londra’da düzenleyeceği özel etkinlikte güne, Şef ve Yemek Yazarı Melek Erdal, Mangal 2 Restoranı’nın Kurucusu Ferhat Dirik, National Geographic Gezi ve Yemek Yazarı Berkok Yüksel ve Manchester Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Ertürk’ün katılımıyla gerçekleşecek “Londra’da Anadolu Mutfağının Dönüşümü” başlıklı panel ile başlanacak.

Günün devamında; Cenk Demirkıran’ın yönetmenliğini üstlendiği Yerüstü – Yeraltı, Selin Aktaş’ın yönettiği Toprağına Renk Katanlar ve Barış Duran’ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği Göçle Gelen Zenginlik: Kars Gravyeri filmlerinin gösterimleri gerçekleştirilecek.

Gösterimlerin ardından, “Diyaspora Mutfakları ve Londra Mutfak Kültürü” başlıklı panel düzenlenecek. Panele; İngiltere’deki etnik mutfakların tarihi ve sosyolojisi üzerine uzmanlığıyla tanınan Prof. Panikos Panayi, Orta Doğu mutfakları üzerine çalışmalarıyla dünyanın önde gelen yemek yazarlarından Claudia Roden, Londra’daki Anadolu mutfağının dönüşümü üzerine uzman akademisyen Dr. Neşe Ceren Tosun ve Birkbeck, Londra Üniversitesi’nden Uluslararası Siyaset ve Sosyoloji Uzmanı Prof. Alejandro Colás katılım sağlayacak.

Etkinlik, akşam saatlerinde Tas Restaurant’ta düzenlenecek davetli akşam yemeğiyle sona erecek.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali’nin Kurucusu Gülper Ergün, Manchester Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Ertürk ile Birkbeck Londra Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler Profesörü Prof. Alejandro Colás ve Sosyal Bilimler Okulu Kıdemli Öğretim Üyesi Dr. Jason Edwards etkinliğe katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor.