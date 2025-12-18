Uluslararası Gezici Sergi “Le Vie di Leonardo Da Vinci” Amboise’da

Uluslararası “Le Vie di Leonardo Da Vinci” Derneği tarafından hayata geçirilen prestijli Uluslararası Gezici Sergi, Udine, Vinci ve Vipava’daki yoğun ilginin ardından küresel sanat yolculuğunun dördüncü ve özel durağı olarak Fransa’nın tarihi kenti Amboise’ta sanatseverlerle buluştu.

Sergiye, Amboise’un tam merkezinde yer alan ve kentin simge yapıları arasında bulunan 13. yüzyıldan kalma Tour de l’Horloge (Saat Kulesi) ev sahipliği yapıyor. İtalya, Slovenya, Fransa ve Türkiye’den sanatçıların eserlerini bir araya getiren sergi, Leonardo da Vinci’nin evrensel mirasını çağdaş sanat perspektifiyle yeniden yorumluyor. Sergi, 13–23 Aralık 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

RÖNESANS’IN KALBİNDE EVRENSEL BİR BULUŞMA

Hem serginin küratörlüğünü hem de “Leonardo da Vinci’nin Rotası” Projesi’nin koordinatörlüğünü üstlenen Uğur Bekdemir, Amboise açılışında yaptığı konuşmada, serginin taşıdığı vizyona dikkat çekti. Bekdemir, “Leonardo da Vinci’nin Rotası’nın dördüncü durağı olarak Rönesans’ın kalbi Amboise’da bulunmak, projemizin küresel misyonunu taçlandırıyor. Sanat, bilginin ve kültürlerin kesiştiği evrensel bir düğüm noktasıdır. Amacımız, Leonardo’nun dehası etrafında farklı ulusları ve özellikle gençleri ortak bir kültürel mirasta buluşturmak. Bu yolculuğu Türkiye’ye taşıyarak kalıcı bir müzeyle taçlandırmak istiyoruz. Bu sergi yalnızca bir sanat etkinliği değil, geleceğe dönük bir iş birliği taahhüdüdür” ifadelerini kullandı.

TARİHİ MEKÂNDA ANLAMLI AÇILIŞ

Serginin açılışı; Amboise Belediye Başkanı Brice Ravier, İtalyan sanatçı Caneva Giancarlo, yardımcı küratör Morgan Caneva, LDV Yönetim Kurulu üyesi Noemie Pasquet ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergiye ev sahipliği yapan Tour de l’Horloge, Rue Nationale üzerinde yer alıyor ve müstahkem şehrin sınırlarını belirleyen bir giriş kapısı üzerine 1495–1496 yıllarında inşa edilmiş bulunuyor. Orijinal çanını (1501) günümüze kadar koruyan ve beş yüzyıldır belediyeye ait olan yapı, Amboise’un tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür noktası olma özelliğini taşıyor. Bu tarihsel mekânda açılan sergi, Leonardo da Vinci’nin evrensel mirasını günümüzle buluşturma amacını simgesel bir düzlemde güçlendiriyor.

HÜMANİZM VE DOĞA FELSEFESİ VURGUSU

Açılışta konuşan Dernek Başkanı Leo Strozzieri, serginin Leonardo’nun düşünsel mirasını merkeze aldığını vurgulayarak, Rönesans ve hümanizmin insanı merkeze alan yaklaşımına dikkat çekti. Strozzieri, Leonardo’nun doğa temelli felsefesinin bilimsel çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirterek, bu yaklaşımın Spinoza’nın “Deus sive natura” (Tanrı ya da doğa) düşüncesinin öncülü olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

2026’DA TÜRKİYE’DE DÖRT ŞEHİR

Serginin yolculuğu 2026 yılında Türkiye’de devam edecek. Dört şehirde açılması planlanan sergide, aralarında Mustafa Akın, Raşit Altın, Ümran Özbalcı Aria, Resul Aytemür, Serkan Bayer, Zahit Büyükişliyen, Sevgi Erdaha, Müfit İşler, Selim Karadana, Bedri Karayağmurlar, Eda Su Neidik, Murat Melih Özen, Şahin Paksoy, Barış Sarıbaş, Esra Şimşek, Gülseren Südor, Teoman Südor, Özlem Üner, Ahmet Yeşil, İsmail Yiğit, Selahattin Yıldırım, Gülay Yükselin’in de bulunduğu 53 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Uluslararası Gezici Sergi “Le Vie di Leonardo Da Vinci”, Rönesans’ın evrensel düşünce mirasını çağdaş sanat aracılığıyla yeniden dolaşıma sokarak, kültürler arası diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.