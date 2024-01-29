Uluslararası Göç Örgütü: Son 1 ayda 100'e yakın göçmen öldü veya kayboldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, 2024 yılının başından bu yana Orta ve Doğu Akdeniz'de 100'e yakın göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu bildirirken, düzenli göç yollarına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Pope, Roma'daki "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirveye konuşmacı olarak katıldı.

Göçmenlerin korunması için çözümlerin tartışılması gerektiğine değinen Pope, "Bu konferans, tehlikeli rotalarda daha fazla insan hayatının kaybını durdurmak ve hareket halindeki insanları korumak adına birleşik ve sürdürülebilir mekanizmaları tartışmak için kritik bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Göçler nedeniyle "bir can kaybının yaşanmasının" dahi fazla olduğunu vurgulayan Pope, ölüm ve kaybolmalara ilişkin son kayıtların, güvenli ve düzenli yolları içeren kapsamlı bir yaklaşımın önemine işaret ettiğini kaydetti.

Pope, 2024 yılının başından bu yana Orta ve Doğu Akdeniz'de 100'e yakın göçmenin kaybolduğunu ya da öldüğünü belirterek, bu rakamın 2023'ün aynı dönemine göre 2 katından daha fazla olduğunu söyledi.

Amy Pope, 2023'ün 2016'nın ardından göç açısından "en ölümcül yıl" olduğunun altını çizerek, "Akdeniz'de yıllık göçmen ölüm ve kaybolma sayısı 2021'de 2 bin 48'den 2022'de 2 bin 411'e yükseldi. Bu rakam 2023 sonunda ise 3 bin 41'e ulaştı" dedi.

Göç rotasında Afrika’dan Avrupa’ya geçişte varış ülkesi konumundaki İtalya, AB'yi de yanına alarak Afrika'ya yönelik kalkınma projelerini hayata geçirip hem Afrika ülkeleriyle işbirliğini artırmak hem de göçmen gelişlerinin önüne geçmek istiyor.

Roma'da bugün yapılan İtalya-Afrika Zirvesi, bu hedeflerin üst düzeyde ele alınması açısından önem taşıyor.