Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu: Ödülün Türkiye'den kazananı Bülent Şık oldu

Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nü Türkiye'den kazanan isim Bülent Şık oldu.

T24'te yer alan habere göre, bu yıl 17'inci kez düzenlenen Hrant Dink Ödülü Töreni, bugün yapıldı.

Oyuncu Hazal Türesan’ın sunduğu törenin açılışı, Sibil ve Zelişah’ın Sayat Nova’nın “Nazani” yorumuyla yapıldı.

Ardından, Zhanna Davtyan, Arman Peshtmaljyan ve Stepan Ter-Ghevondyan, Ermenistan’dan bir besteyle sahne aldı.

Hüsnü Arkan’ın Hrant Dink için yazdığı “Ahparig” şarkısı, Hüsnü Arkan ve Ceylan Ertem’in yorumuyla ilk kez ödül gecesi sahnesinde seslendirildi. Ümit Kıvanç’ın Hafıza Yetersiz filminden görüntülerle hazırlanan video klip de yine ilk kez izleyiciyle buluştu.

ÖDÜLLER ŞIK VE GARZON'A VERİLDİ

Ödüller bu akşam yapılan törende sahiplerini buldu. Türkiye ödülünü Barış Akademisyeni Bülent Şık kazanırken Uluslararası ödülü İspanyol aktivist Helena Moleno Garzon aldı.