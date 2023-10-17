Uluslararası İstanbul Kukla Festivali için geri sayım

Uluslararası İstanbul Kukla Festivali “100’de 25” sloganıyla bu yıl 25 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında izleyici ile buluşacak.

25. kez düzenlenecek Uluslararası İstanbul Kukla Festivali İstanbul’da farklı bir tiyatro rüzgarı estirmeye hazırlanıyor.

Sanat yönetmenliğini Cengiz Özek’in üstlendiği Uluslararası İstanbul Kukla Festivali “100’de 25” sloganıyla bu yıl 25 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında perdelerini açacak.

Cumhuriyetin 100. yılında 25. yaşını kutlamaya hazırlanan festivalde 8 ülkeden 10 oyun izleyiciyle buluşacak. Festivalde Türkiye’den de 6 topluluğun 8 oyunu yer alıyor. Toplam 51 gösterinin yer alacağı festivalde ayrıca film gösterimleri, atölyeler, söyleşilerin yanı sıra bir de geniş kapsamlı bir Karagöz Figürleri Sergisi yer alacak.

Festivale bu yıl yurt dışından katılacak oyunlar şöyle: Çekya’dan Alfa Thatre’ın sergileyeceği “Bay Kaspar ve Tuhaf Ailesi”, İtalya’dan Compagnia Follemente’nin “Erkekler Tülleri Sever” ve yine İtalya’dan Compagnia Walter Broggini’nin “Solo” adlı oyunları, Macaristan’dan MarkusZinhaz Puppet Thetare’ın sergileyeceği “Uçuşun Tarihi” ve Slovenyalı topluluk Nebo Theatre’ın sergileyeceği “Oda”. Avrupa dışından ise Meksika’dan kukla sanatçısı Diego Ugalde’nin sergileyeceği “Buffalo” ve “Neşeli Kuklalar” adlı oyunların yanı sıra Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nden gelecek olan Karakalpakistan Devlet Kukla Tiyatrosu’nun sergileyeceği “Sarayda Sihir” izleyicilerle buluşacak.

Türkiye’den bu yıl festivale katılacak oyunlar ise şöyle: Çağrı Yılmaz’ın sergileyeceği “Döngü: Patikalar”, Tiyatro Gülgeç’in biri yetişkinlere (“Öfkenin Yakın Geçmişi”), diğeri çocuklara yönelik (“Turunç’un Bahçesi”) iki oyunu ile İBB Şehir Tiyatroları’nın sergileyeceği kara tiyatro türündeki “Benim Küçük Yıldızım”.

Türk geleneksel gölge tiyatrosu Karagöz’e de özel bir bölüm ayrılan festivalde Cengiz Özek “Çöp Canavarı” ve “Büyülü Ağaç” adlı Karagöz oyunlarını sergilerken, Aytek Önal da “Balık Tezgahı” adlı gösteriyi sergileyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonundan sonra hizmete açılan Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi’nde festival boyunca Karagöz gösterileri, film gösterimleri, atölye ve söyleşilerin yanı sıra bir de Cengiz Özek tarafından açılacak bir Karagöz Figürleri Sergisi yer alacak.

Festivalin bu yılki gösteri mekanları ise şunlar: Akbank Sanat, Alan Kadıköy, Fişekhane, DasDas, Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi ve Mall of İstanbul. Turşucuzade Konağı ve Mall of İstanbul’daki gösteriler ücretsiz olarak sergilenirken diğer mekanlardaki gösteriler için biletler Biletinial.com’dan (DasDas için Mobilet.com) edinilebilir.

Festivalle ilgili daha fazla bilgi ve programın tüm ayrıntıları www.kuklaistanbul.com adresinden edinilebilir.