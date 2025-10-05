Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de binlerce Filistinli, ailesinden ayrı ve birçoğu hâlâ kayıp

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Gazze alt delegasyon başkanı Sarah Avrillaud, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı nedeniyle Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin ailesinden ayrılmak zorunda kaldığını ve birçoğunun hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.

ICRC'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülü mesajda, Avrillaud Gazze'de iki yıldır devam eden İsrail soykırımına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze'deki duruma ilişkin Avrillaud, "Sivil nüfus iki yıldır korkunç ölümlere, zorla yerinden etmeye, onurunun ayaklar altına alınmasına şahit oldu. Gazze'de insanlığın içinin boşaltıldığını gördük" dedi.

Avrillaud, "Binlerce Filistinli, ailelerinden ayrı ve birçoğu hala kayıp durumda" diyerek, iki yıldır yaşananların "insanların yorgun yüzlerinden görülebildiğini" belirtti.

Gazze'deki temel insani hizmetlerin sivillerin ihtiyaçları için yeterli olmadığını vurgulayan Avrillaud, sivillerin suya, temizliğe ve tıbbi hizmetlere yetişmekte zorlandığını aktardı.

"ACİLEN ATEŞKES YAPILMASI GEREKİYOR"

Avrillaud, Gazze'de hayatta kalmaya çalışan insanların çektiği acıların "kelimelerin ötesinde" olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarına gıda ve güvenli bir yer bulamadığı için korkan, endişe eden anneler gördüm. İyileşmekte zorlanan ve sürekli yerinden edildiği için dinlenemeyen hastalar gördüm" ifadelerini kullandı.

ICRC'nin Filistin Kızılayı ile işbirliği içerisinde Gazze'de mümkün olduğunca yardım hizmeti yaptığını kaydeden Avrillaud, "Ancak, durum giderek kötüleşiyor, zorluklar sadece artıyor" diye konuştu.

Avrillaud, insani yardım kuruluşlarının Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarına tek başına cevap veremeyeceğini söyleyerek "Acilen ateşkes yapılması gerekiyor. Gazze Şeridi'nin her yerine hızlı ve kesintisiz insani yardım sağlanmalı" dedi.