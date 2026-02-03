'Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması' başvuruları açıldı

Gastronomi ve sinemanın buluşma noktası Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF) kapsamında Urla’da gerçekleştirilecek Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması’nda başvurular başladı.

5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Urla’da gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Film Festivali kapsamındaki Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması, sinema ve gastronominin kesişiminde üretilen çağdaş anlatıları uluslararası bir diyalog alanında buluşturacak.

YARIŞMAYA BAŞVURULAR 7 NİSAN’A KADAR SÜRECEK

Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması, farklı üretim biçimlerine ve anlatı dillerine açık yapısıyla kurmaca, belgesel, senaryo ve mobil film dallarında gerçekleştirilecek. Yarışmaya başvurular FilmFreeway platformu üzerinden alınmaya başladı.

Yarışma kapsamında başvuran uluslararası filmlerin İngilizce altyazılı olması zorunlu olarak tutuluyor. Yarışmaya başvurular 7 Nisan Salı gününe kadar sürecek, finale kalan filmler ve projeler 15 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Yarışmanın kazananları ise 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

GASTRONOMİ ÇOK YÖNLÜ OLARAK ELE ALINACAK

Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması, gastronomiyi yalnızca mutfak pratiği ya da estetik bir unsur olarak değil; kültürel hafızanın, toplumsal dönüşümün ve sürdürülebilir yaşam biçimlerinin güçlü bir anlatı alanı olarak ele alıyor. Yarışma kapsamında başvuran filmler; yemek, üretim, emek, coğrafya ve insan ilişkisini sinema diliyle yorumlayan anlatılara alan açarken, gastronomiyi bir hikâye taşıyıcısı ve kültürel ifade biçimi olarak merkeze almayı hedefliyor. Bu yaklaşım, yemeğin bireysel bir deneyimin ötesinde, kolektif bir hafıza ve kültürel aktarım aracı olduğuna vurgu yapıyor.

Yarışma kapsamındaki eserlerin, IGCAT iş birliğiyle dünyanın dört bir yanındaki festivallere taşınması hedefleniyor.