Uluslararası kuruluşlardan petrol uyarısı: Risk çok büyük

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran’ın ABD-İsrail saldırganlığına karşılık Hürmüz Boğazı’nı kapatması küresel enerji dengelerini sarsarken fatura ağırlaşıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) küresel ekonominin enerji, lojistik ve ticaret alanlarında artan baskılarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yayımlanan ortak açıklamada, “Deniz taşımacılığının normal seyrine dönmemesi halinde, Kuzey Yarımküre’de yaz aylarındaki enerji talebindeki artışla birlikte petrol stoklarının hızla erimeye devam etmesi, yakıt arz güvenliği, piyasa istikrarı ve küresel ekonomik dayanıklılık açısından ciddi riskler oluşturabilir” denildi.

KOORDİNELİ ADIMLAR ŞART

IEA, IMF, Dünya Bankası Grubu ve DTÖ liderleri, Ortadoğu’daki son gelişmelerin küresel ekonomiyi doğrudan etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, ABD-İran hattındaki gerilimin küresel ekonomi, enerji piyasaları ve ticaret üzerindeki etkilerinin dikkatle izlendiği belirtilerek, risklerin azaltılması için uluslararası düzeyde koordineli adımların önemine işaret edildi.

SADECE ABD ÇIKARLARI

Kuruluşlar, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ve bölgesel gerilimlerin etkisiyle deniz taşımacılığında yaşanabilecek aksaklıkların yalnızca enerji sektörünü değil, küresel büyüme görünümünü de olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Beyaz Saray ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen görüşmelerde yalnızca Washington'un çıkarlarına uygun bir anlaşmayı kabul edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen İran toplantısına ilişkin konuşan bir Amerikalı yetkili Trump'ın "yalnızca ABD için iyi olan" ve "ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan" bir anlaşma yapacağını belirtti.

TAHRAN TRUMP’I YALANLADI

Yetkili açıklamasında yükselen enerji ve gıda fiyatları, artan belirsizlikler ve istihdam üzerindeki baskıların, dünya ekonomisinin toparlanma sürecini zorlaştırabileceği vurgulandı.

Ortak bildiride ayrıca, çok taraflı ve ikili girişimlerle destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi.

Trump önceki gün yaptığı paylaşımında, İran’la birçok başlıkta anlaşma sağladıklarını öne sürerek, "Şimdi, nihai kararı vermek üzere Durum Odası’nda bir toplantıya gireceğim" demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi ise "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi" açıklamasını yaparak Trump'ı yalanladı. Washington'daki yetkililer ise ABD ve İranlı müzakerecilerin, ateşkesi 60 gün uzatacak ve İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin müzakereleri başlatacak bir anlaşma çerçevesi üzerinde uzlaştıklarını söyledi.

Ancak BBC'ye konuşan yetkililer, anlaşmanın henüz Trump ya da İran'daki yönetim tarafından onaylanmadığını da ekledi.