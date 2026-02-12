Uluslararası Mağusa Altın Nar Film Festivali ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor

Shakespeare’in Othello’suna ev sahipliği yapan Mağusa, bu kez de dünyanın dört bir yanından gelen hikâyelere, filmlere ev sahipliği yapacak.

Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan festival; Kıbrıs, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin yapımları bir araya getirerek, uluslararası ölçekte güçlü bir sinema buluşmasına ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

Festival programı kapsamında uluslararası yarışma bölümleri, “Altın Nar” başta olmak üzere büyük ödül ve çeşitli kategori ödülleri özel gösterimler ve retrospektif bölümler, yönetmen ve oyuncu söyleşileri ile masterclass’lar, paneller ve workshop’lar, lansman, açılış galası ile ödül törenleri yer alacak.

Festival süresince gerçekleştirilecek tüm film gösterimleri ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası Mağusa Altın Nar Film Festivali, Mağusa’nın tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkan yaklaşımıyla; kenti dünya sinemasının önemli buluşma noktalarından biri haline getirmeyi amaçlıyor.

FİLM BAŞVURULARI VE BİLGİ

Festivalin film başvuru şartnamesi festivalin resmî internet sitesi olan www.magusafilmfest.com adresinde yayımlandı.Başvuru tarihi ise 9 Şubat- 1 Mayıs arası.

Başvurular, FilmFreeway / resmî web sitesi / e-posta üzerinden yapılıyor.