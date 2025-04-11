Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali için geri sayım

Manavgat'ta 24-26 Nisan tarihleri arasında “Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali” düzenlenecek.

Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival 24 Nisan Perşembe günü kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Side Antik Liman’da sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun şekilde oluşturulacak festival çarşısında dünyaca ünlü şefler Manavgat’ı Girit lezzetleriyle dünya gastronomi sahnesine taşıyacak.

Tadım etkinliklerinde lezzet sihirbazları Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağını bir sanat eserine dönüştürmek için kolları sıvayacak.

Ünlü şefler, Sideli kadınlarla Girit yemeklerini de yorumlayacak.

Apollon Tapınağı’nda ise “Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu” isimli söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek.

Side Antik Kenti’ndeki Apollon Tapınağı’nın yakınında kurulacak dev sahnede üç gün boyunca ücretsiz halk konserleri verilecek.

Yunanistan'ı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden, “Platin Plak” ödüllü Sofia Vossou, duygusal derinliği ve güçlü vokaliyle bilinen sanatçı Chrysoula Stefanaki sahne alacak.

Yine Apollon Tapınağı’ndaki sahnede Anadolu rock ezgilerini modern soundlarla harmanlayan Necati ve Saykolar grubu konser verecek.

Antik Liman Side Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek kültürel etkinlikte ise Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden Nikos Kazantzakis’in dünyaca ünlü romanından uyarlanan 3 Oscar ödüllü kült film Zorba’nın özel gösterimi yapılacak.

Festival programı şu şekilde:

24 Nisan 2025 Perşembe

16.00-16.30 | Kortej

Başlangıç: 9 Çeşme / Bitiş: Side Apollon Tapınağı

16.30 | Dans Gösterisi

Yer: Side Apollon Tapınağı

"Girit Halk Dansları Topluluğu"&“Manavgat Belediyesi Folklor Ekibi”

16.45 | Müzik

Yer: Side Apollon Tapınağı

"Girit Müzikleri Grubu" & Türk Müziği Yöresel Ezgiler” Mini Konseri

17.00 | Açılış

Yer: Side Apollon Tapınağı

17.30-18.00 | Söyleşi

"Side’den Girit’e Kültür Sohbeti"

Moderatör: Veysel Diker (Oyuncu)

Konuşmacılar; Ali Güneş (Seher Hotels Yönetim Kurulu Başkanı) Cengiz Haydar Barut (Barut Turizm ve Eğitim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) Eleni Zervoudaki (Girit Hanya Belediyesi B.Y.), Ioannis Giannakakis (Girit Hanya Belediye Kültür B.Y.)

Dr. Niyazi Nefi Kara (Manavgat Belediye Başkanı)

21.00 | Konser

Sofia Vossou

Yer: Side Apollon Tapınağı

25 Nisan 2025 Cuma

10.00-14.00 | Sempozyum

III. Uluslararası Girit Araştırmaları Sempozyumu (ISCreS)

"Giritliler ve Diasporik Miras"

Yer: Side Elegance Otel

15.00-17.00 | Tadım

Yer: Antik Liman

Şef: Maria Emekçioğlu ve Dünyaca Ünlü Şeflerle Girit Yemekleri sunumu

Konuk Şefler: Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos, Argyrios Kontakis

16.00-16.30 | Dans ve Müzik

Yer: Antik Liman

Girit Halk Dansları Topluluğu, Girit Müzik Grubu ve Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu



17.00-17.450 | Söyleşi

Yer: Side Apollon Tapınağı

“Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu”

Moderatör: Çağrı Başkurt (Saray ve Kültür Tarihçisi)

Konuşmacılar: Dilek Yetkiner (Şef -Ege ve Mübadil Mutfağı) Seda Özel (Uluslararası Tarım Derneği Başkanı) Maria Ekmekçioğlu (Şef-Yazar-Türkiye ve Girit Gastronomi İlişkileri)

21.00 | Konser

Chrysoula Stefanaki

Yer: Side Apollon Tapınağı

26 Nisan 2025 Cumartesi

10.00-14.00 | Sempozyum

III. Uluslararası Girit Araştırmaları Sempozyumu (ISCreS)

"Giritliler ve Diasporik Miras"

Yer: Side Elegance Otel

15.00-17.00 | Tadım

Yer: Antik Liman

“Sideli Kadınlarla Girit Yemekleri Yorumu”

Moderatör: Maria Ekmekçioğlu, Ioannis Koufos ve Rasim Sakarya

16.00-16.30 | Dans ve Müzik

Yer: Antik Liman

Girit Halk Dansları Topluluğu, Girit Müzik Grubu ve Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu

16.00-18.00 | Söyleşi

Yer: Antik Liman Side Kültür Evi

“Zorba” Film Gösterimi ve Söyleşi

Moderatör: Sayım Çınar (Hürriyet Gazetesi Yazarı)

Konuşmacılar: Kerem Akça (Sinema Yazarı) Mustafa İri (Kültür Sanat Yazarı)

17.00-17.45 | Söyleşi

Yer: Apollon Tapınağı

“Manavgat ve Girit”

Moderatör: Cem Çon (Gazeteci- Antalya Giritliler Derneği Başkanı)

Konuşmacılar: Yunus Çengel (Giritliler Federasyonu Başkanı) Öznur Tanal (Yazar-Halk Kültürü Araştırmacısı) Mehmet Çoban (Emekli-Giritli)

21.00 | Konser

Necati ve Saykolar

Yer: Side Apollon Tapınağı