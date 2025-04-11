Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali için geri sayım
Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali” ilçenin tarihsel geçmişinin önemli bir parçasını oluşturan Giritlilerin büyük buluşmasına sahne olacak.
Manavgat'ta 24-26 Nisan tarihleri arasında “Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali” düzenlenecek.
Manavgat Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival 24 Nisan Perşembe günü kortej yürüyüşü ile başlayacak.
Side Antik Liman’da sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun şekilde oluşturulacak festival çarşısında dünyaca ünlü şefler Manavgat’ı Girit lezzetleriyle dünya gastronomi sahnesine taşıyacak.
Tadım etkinliklerinde lezzet sihirbazları Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağını bir sanat eserine dönüştürmek için kolları sıvayacak.
Ünlü şefler, Sideli kadınlarla Girit yemeklerini de yorumlayacak.
Apollon Tapınağı’nda ise “Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu” isimli söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek.
Side Antik Kenti’ndeki Apollon Tapınağı’nın yakınında kurulacak dev sahnede üç gün boyunca ücretsiz halk konserleri verilecek.
Yunanistan'ı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden, “Platin Plak” ödüllü Sofia Vossou, duygusal derinliği ve güçlü vokaliyle bilinen sanatçı Chrysoula Stefanaki sahne alacak.
Yine Apollon Tapınağı’ndaki sahnede Anadolu rock ezgilerini modern soundlarla harmanlayan Necati ve Saykolar grubu konser verecek.
Antik Liman Side Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek kültürel etkinlikte ise Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden Nikos Kazantzakis’in dünyaca ünlü romanından uyarlanan 3 Oscar ödüllü kült film Zorba’nın özel gösterimi yapılacak.
Festival programı şu şekilde:
24 Nisan 2025 Perşembe
16.00-16.30 | Kortej
Başlangıç: 9 Çeşme / Bitiş: Side Apollon Tapınağı
16.30 | Dans Gösterisi
Yer: Side Apollon Tapınağı
"Girit Halk Dansları Topluluğu"&“Manavgat Belediyesi Folklor Ekibi”
16.45 | Müzik
Yer: Side Apollon Tapınağı
"Girit Müzikleri Grubu" & Türk Müziği Yöresel Ezgiler” Mini Konseri
17.00 | Açılış
Yer: Side Apollon Tapınağı
17.30-18.00 | Söyleşi
"Side’den Girit’e Kültür Sohbeti"
Moderatör: Veysel Diker (Oyuncu)
Konuşmacılar; Ali Güneş (Seher Hotels Yönetim Kurulu Başkanı) Cengiz Haydar Barut (Barut Turizm ve Eğitim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) Eleni Zervoudaki (Girit Hanya Belediyesi B.Y.), Ioannis Giannakakis (Girit Hanya Belediye Kültür B.Y.)
Dr. Niyazi Nefi Kara (Manavgat Belediye Başkanı)
21.00 | Konser
Sofia Vossou
Yer: Side Apollon Tapınağı
25 Nisan 2025 Cuma
10.00-14.00 | Sempozyum
III. Uluslararası Girit Araştırmaları Sempozyumu (ISCreS)
"Giritliler ve Diasporik Miras"
Yer: Side Elegance Otel
15.00-17.00 | Tadım
Yer: Antik Liman
Şef: Maria Emekçioğlu ve Dünyaca Ünlü Şeflerle Girit Yemekleri sunumu
Konuk Şefler: Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos, Argyrios Kontakis
16.00-16.30 | Dans ve Müzik
Yer: Antik Liman
Girit Halk Dansları Topluluğu, Girit Müzik Grubu ve Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu
17.00-17.450 | Söyleşi
Yer: Side Apollon Tapınağı
“Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu”
Moderatör: Çağrı Başkurt (Saray ve Kültür Tarihçisi)
Konuşmacılar: Dilek Yetkiner (Şef -Ege ve Mübadil Mutfağı) Seda Özel (Uluslararası Tarım Derneği Başkanı) Maria Ekmekçioğlu (Şef-Yazar-Türkiye ve Girit Gastronomi İlişkileri)
21.00 | Konser
Chrysoula Stefanaki
Yer: Side Apollon Tapınağı
26 Nisan 2025 Cumartesi
10.00-14.00 | Sempozyum
III. Uluslararası Girit Araştırmaları Sempozyumu (ISCreS)
"Giritliler ve Diasporik Miras"
Yer: Side Elegance Otel
15.00-17.00 | Tadım
Yer: Antik Liman
“Sideli Kadınlarla Girit Yemekleri Yorumu”
Moderatör: Maria Ekmekçioğlu, Ioannis Koufos ve Rasim Sakarya
16.00-16.30 | Dans ve Müzik
Yer: Antik Liman
Girit Halk Dansları Topluluğu, Girit Müzik Grubu ve Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu
16.00-18.00 | Söyleşi
Yer: Antik Liman Side Kültür Evi
“Zorba” Film Gösterimi ve Söyleşi
Moderatör: Sayım Çınar (Hürriyet Gazetesi Yazarı)
Konuşmacılar: Kerem Akça (Sinema Yazarı) Mustafa İri (Kültür Sanat Yazarı)
17.00-17.45 | Söyleşi
Yer: Apollon Tapınağı
“Manavgat ve Girit”
Moderatör: Cem Çon (Gazeteci- Antalya Giritliler Derneği Başkanı)
Konuşmacılar: Yunus Çengel (Giritliler Federasyonu Başkanı) Öznur Tanal (Yazar-Halk Kültürü Araştırmacısı) Mehmet Çoban (Emekli-Giritli)
21.00 | Konser
Necati ve Saykolar
Yer: Side Apollon Tapınağı