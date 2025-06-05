Uluslararası medyadan ortak mektup: İsrail Gazze’nin kapılarını basına açmalı

Dünyanın dört bir yanından, Türkiye’den BirGün’ün de aralarında bulunduğu onlarca basın kuruluşu, yaptıkları ortak açıklamayla İsrail’in Gazze’de uluslararası medyaya giriş yasağını kaldırması çağrısı yaptı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ile Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve 136 medya kuruluşunun imzasının bulunduğu açık mektupta işgal altında görev yapan gazetecilere tam koruma istendi.

“20 aydır İsrailli yetkililer, Gazze dışındaki gazetecilere Filistin topraklarına girmeyi engelliyor” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu, modern savaş alanlarında benzeri olmayan bir şey. Gerçeği aktarabilmek için en uygun pozisyonda olan Filistinli gazeteciler, yerinden edilme ve açlıkla yüz yüze kalıyor. Şu ana kadar en az 200 gazeteci İsrail ordusu tarafından katledildi. Çok daha fazlası yaralandı ve işleri olan ‘tanıklığı’ yaptıkları için hayatları sürekli olarak bir tehdit altında. Bu basın özgürlüğüne ve haber alma hakkına doğrudan bir saldırıdır.”

Savaş alanlarında haber yapmanın tehlikelerine ilişkin “Bunlar, birçok kuruluşumuzun on yıllardır olayları olduğu gibi araştırma ve belgeleme, ayrıca savaşın yarattığı etkileri anlamak için göze aldığımız tehlikeler” denildi.

“İsrail’in Gazze’de tekrar başlattığı operasyon ve yardımların Gazze’ye girişi için çabaların sürdüğü bu kırılma anında, İsrail’in Gazze sınırlarını uluslararası gazetecilere açarak özgürce haber yapmalarını sağlaması ve bağlı olduğu uluslararası yasalar gereği gazetecileri koruması yaşamsaldır” denilen açıklamada, uluslararası liderlere, hükümetlere ve kurumlara bu konuda acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.