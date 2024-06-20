Uluslararası Oda Müziği Festivali yıldızları buluşturuyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 31 Ağustos - 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Cemal Reşit Rey Konser Salon’ndaki festival kapsamında dünyaca ünlü pek çok sanatçı ilk kez Türkiye’de dinlenebilecek. Müzikseverlerin merakla beklediği Oda Müziği Festivali’nin biletleri yakında satışa çıkacak.

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali - Masterclass Programları, 4. yılında yine yıldız isimleri klasik müzik öğrencileri ile buluşturmaya devam ediyor.

• 28 Ağustos - 1 Eylül- Viyolonsel: Prof. Jens Peter Maintz (UDK Berlin & Escualo Superior de Musica Reina Sofia Madrid)

• 5-8 Eylül - Klarnet: Prof. Joë Christoph (ARD Münih yarışması 1.si)

• 11-15 Eylül - Kontrbas: Prof. Rick Stotijn (Robert Schumann Hochschule Düsseldorf & Conservatorium van Amsterdam)

Bu yıl yine dünyaca ünlü solist ve pedagogların genç yeteneklerle buluşacağı masterclasslar için son başvuru tarihi 28 Haziran olarak belirlendi.