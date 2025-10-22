Uluslararası Olimpiyat Komitesi İsrail'in emrinde: Endonezya'ya yaptırım uygulanacak

SPOR SERVİSİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Endonezya hükümetinin İsrail heyetine vize vermemesi üzerine harekete geçti. Gazze’deki soykırıma rağmen İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin veren IOC, bu tutumunu sürdürerek Endonezya’ya yönelik yaptırım kararları açıkladı.

Cakarta’da 19-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 53. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası öncesinde Endonezya hükümeti, İsrailli sporculara Gazze’deki soykırım gerekçesiyle vize vermeme kararı almıştı. Bunun üzerine IOC Yönetim Kurulu acil toplantıya çağrıldı.

Daha önce Rusya’yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları’ndan men eden, Rus atletleri yalnızca “tarafsız” statüde yarışmaya zorlayan IOC, bu kez İsrail konusunda farklı bir tavır sergiledi. Komite, İsrailli sporcuların bayraklarıyla katılmasında bir sakınca görmezken, Endonezya hükümetini cezalandırmayı tercih etti.

EV SAHİPLİĞİ KONUSU ASKIYA ALINDI

Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Endonezya’ya yönelik şu kararlar duyuruldu:

"Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ile gelecekteki Olimpiyat Oyunları, Gençlik Olimpiyatları ve benzeri etkinliklerin ev sahipliği konusunda her türlü diyaloğu, Endonezya hükümeti tüm katılımcıların uyruğuna bakılmaksızın ülkeye girişine izin vereceğini taahhüt edene kadar askıya alma kararı alınmıştır. Ayrıca tüm uluslararası federasyonlara, aynı garanti sağlanana dek Endonezya’da herhangi bir uluslararası spor etkinliği düzenlememeleri tavsiye edilmiştir."

IOC, ayrıca Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Jimnastik Federasyonu’nu, konuyu görüşmek üzere Lozan’daki IOC merkezine davet etti.

Endonezya hükümetinin, Gazze’de süren saldırıları gerekçe göstererek İsrail heyetine vize vermemesi, ülkede geniş kesimler tarafından desteklenmişti. Ancak IOC’nin kararı, uluslararası spor kamuoyunda “çifte standart” eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.