Uluslararası sahnenin kış buluşması: International Stage Camp 29 Ocak'ta başlıyor

29 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Narköy’de gerçekleşecek International Stage Camp (ISC) - Winter Edition, uluslararası tiyatro sahnesinin önde gelen isimlerini Türkiye’de ilk kez bir araya getiriyor.

Disiplinlerarası yaklaşımı ve Uluslararası iş birliğini merkezine alan kültür sanat alanında bilinen iki oluşum olan; Vajra Theatre & NO Tiyatro’nun bir araya gelmesiyle hayata geçirilen International Stage Camp, Türkiye’de sahne sanatları alanında yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Katılımcılarına dört gün boyunca yaratım, doğa, disiplinlerarası üretim dolu bir deneyim sunacak olan kamp hem profesyonel sanatçılara hem gelişmekte olan yeteneklere açık.

Bu yıl kampın eğitmen kadrosu, Avrupa ve Amerika sahnelerinde de bilinen dört isimden oluşuyor:

SİMON GODWİN – YÖNETMENLİK ATÖLYESİ

Royal Shakespeare Company, National Theatre ve Washington DC’deki Shakespeare Theatre Company gibi dünyanın en prestijli kurumlarında eserler sahneleyen Simon Godwin, çağdaş tiyatronun en parlak yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Katılımcılar, Godwin’in yönetmenlik vizyonu eşliğinde yalnızca sahne üstü tekniklerini değil, tiyatroya dair yaratıcı düşünme biçimlerini de yeniden keşfedecekler.

EVE LEİGH – YAZARLIK ATÖLYES

Uluslararası ödüllü oyun yazarı ve performans sanatçısı Eve Leigh, dijital çağın birey üzerindeki etkilerini ve görünmezlik kavramını sahneye taşıyan cesur eserleriyle tanınıyor. Leigh, Berlin Theatertreffen Stückemarkt ödüllü oyunlarının ardından ilk kez Türkiye’de olacak ve Stephens ile birlikte sahne anlatısında yeni biçimlerin izini sürecek.

SİMON STEPHENS – YAZARLIK ATÖLYESİ

Olivier ve Tony ödüllü oyun yazarı Simon Stephens, Andrew Scott’un başrolünde sahnelenen Vanya uyarlamasıyla dünya çapında ses getiren bir isim. Stephens, tiyatro edebiyatına yön veren çağdaş üslubunu Türkiye’de ilk kez paylaşacak. Bu özel yazarlık atölyesinde katılımcılar, sahnede duygusal dürüstlük, yapı ve yaratıcılık arasındaki dengeyi derinlemesine keşfedecekler.

SAVVAS STROUMPOS – OYUNCULUK ATÖLYESİ

Yirmi yılı aşkın süredir Theodoros Terzopoulos ile çalışan ve Attis Theatre’ın baş eğitmenlerinden biri olan Savvas Stroumpos, uluslararası alanda sayısız oyuncuya ilham veren bir tiyatro figürü. Katılımcılar, diyafram nefesine dayalı yoğun bir psiko-fiziksel çalışma sürecinden geçerek, beden-zihin uyumunun sahnedeki dönüştürücü gücünü deneyimleyecekler.

Kamp organizatörlerinden Karen Yazel Yivli ise bu süreci şöyle tanımlıyor:

“ISC; kaosun ortasında da olsak, inatla ve büyük bir iradeyle yaratmaya devam etmek için birbirimize destek olmanın, beraber öğrenmenin hayalini kurarak çıktığımız bir yol. İçinden geçtiğimiz böylesi zor bir dönemde ‘kendi ülkemizle ilgili gözümüzü cesaretle dikmemiz ve nasıl anlatacağımızı öğrenmemiz gereken çok hikâye var!’ diye bir sesleniş benim için. Gelecekte bu atölyelerin uluslararası projelere, festivallerde yankılanan ortak deneyimlere dönüşmesi gibi bir hayalimiz var ve bu hayali gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. ISC, kalbimizi büyük bir heyecanla ve umutla dolduruyor.”

International Stage Camp, Türkiye’nin kültür ve sahne sanatları alanındaki uluslararası bağlantılarını güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcılar dört gün boyunca doğayla iç içe, yüksek tempolu ve disiplinler arası bir çalışma sürecine dahil olacağı atölyede kontenjanların sınırlı olduğu belirtiliyor. Katılım için NO Tiyatro ile iletişime geçilebilecek.