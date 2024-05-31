Uluslararası Sendikal Hareket'ten Filistinli işçilere dayanışma ziyareti

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Küresel Sendika Federasyonları Batı Şeria'da Filistinli işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde Filistin’e ölüm yağdırırken Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Küresel Sendika Federasyonları (GUFs) Batı Şeria’ya giderek Filistinli işçilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladılar.

Dünya genelindeki emek hareketinin temsilcileri Ramallah’ta Filistin Genel Sendikaları Federasyonu’nun (PGFTU) yanı sıra Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve BM yetkilileri ile de bir araya geldiler.

"İŞGAL VE SALDIRILAR SON BULSUN"

ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle, “Bu zor günlerde Filistin Genel Sendikalar Federasyonu (PGFTU) ve üyeleriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Gazze halkının karşı karşıya olduğu ciddi insani krizden derin endişe duyuyoruz” dedi.

Adil ve kalıcı bir barış için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması gerektiğini hatırlatan Luc Triangle, “Batı Şeria’daki işgalin sona erdirilmesi, tüm yerleşimlerin lağvedilmesi” gibi talepleri vurguladı.

Küresel sendikaların temsilcileri, “ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin ve gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması ve çatışmalar nedeniyle mahsur kalan işçilerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmeleri” gibi acil talepleri ifade etti.

BM’YE ACİL ÇAĞRI

Heyetin Filistin sendikalarıyla beraber Filistin Yönetimi’ni, Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı ve Birleşmiş Milletler kurumlarını da ziyareti ettiler.

Ziyaretin ardından yayınlanan açıklamada, "Sendikalar küresel barış hareketinin bir parçasıdır. Demokrasi ve insan hakları gibi önemli değerlerin yanı sıra barışı da savunuyoruz. İşte bu nedenle buradayız. Sendikalar barışçıl ve kalıcı bir çözümün önemli aktörlerindendir" denildi.

Sendikalar ayrıca, hükümetleri Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) destek olmaya davet etti. UNRWA’nın temel hizmetlerin sağlanması ve Filistinlilerin en çok ihtiyaç duydukları bir zamanda onlara destek olunması bakımından hayati önem taşıdığı kaydedildi.

DAYANIŞMA YÜKSELTİLECEK

150 ülkeden 200 milyondan fazla işçiyi temsil eden sendikalar, Filistin sendikalarıyla birlikte çalışarak işçilerin bu zor zamanları atlatmalarına ve Filistin’deki dönüşümün temel gücü olabilmesine yardımcı olmak için çalışmalarını yoğunlaştırma sözü verdiler.

Açıklamada şöyle denildi: "Küresel sendikalar olarak Filistin’deki kız ve erkek kardeşlerimizi unutmayacağız ve yalnız bırakmayacağız. Onları desteklemek için çabalarımızı misliyle artıracağız. Demokratik örgütler olarak sendikalar, kendi toplumlarına kök salmıştır ve insana yakışır iş ve nitelikli kamu hizmetlerinin hayata geçirilmesi için yeniden yapılanma sürecine katkı verecek donanıma sahiptir."